Детские песни как лекарство: новый проект францисканского центра

Уникальная форма музыкотерапии будет применяться во францисканском детском реабилитационном центре в Болонье, сообщает русская служба Vatican News.

Францисканский многопрофильный центр «Антониано» запустил новый проект, включенный в программы реабилитации для самых уязвимых детей. Речь идет о музыкотерапии: в качестве лечебного средства будут использоваться классические музыкальные инструменты, инструменты Орфа, звуковые кушетки, — однако в реабилитационном центре францисканцев будет использоваться и эксклюзивный метод: песни, которые звучат на самом известном и популярном фестивале детской песни «Золотой цехин». Этот всеми любимый конкурс прославился своим хором и международным масштабом: авторы и юные исполнители «Золотого цехина» представляют все уголки планеты, известные песни из разных стран переводятся на итальянский язык.

«Вместе весело шагать» В. Шаинского, концерт детского хора «Антониано» в Польше в 1989 г.



Как пояснила музыкотерапевт центра Элена Романелли, песни из «Золотого цехина» применяются в реабилитации детей не впервые: десять лет назад был реализован проект на основе песни «Цыпленок-танцор». Выбор пал именно на эту песню потому, что в ней рассказывается о хромом цыпленке, который сумел превратить свой недостаток в преимущество. Эта история стала вдохновением для детей, которые ежедневно преодолевают трудности, связанные с их патологиями.

В первую очередь музыкотерапия будет применяться для пациентов с неврологическими расстройствами, с проблемами взаимодействия (например, дети с селективным мутизмом), а также дети, ставшие жертвами травмирующих событий, например, спасшиеся от войны или столкнувшиеся с травмой эмиграции. Кроме того, музыкотерапия показана для детей с аутизмом, с некоторыми генетическими заболеваниями и для недоношенных младенцев.

Посредством детского хора и фестиваля «Золотой цехин» францисканский центр продвигает музыку не только как инструмент для здорового роста детей, но и как ресурс для преодоления трудностей и помощи самым уязвимым.

Центр «Антониано» был основан в 1954 году Братьями меньшими при монастыре Святого Антония в Болонье с целью давать ежедневное и деятельное евангельское свидетельство по примеру святого Франциска Ассизского. Первоначальными начинания центра ограничивались благотворительными столовыми, театральной академией и кинотеатром; затем «Антониано» прочно вошел в мир социальных коммуникаций, телевидения и звукозаписи. Визитной карточкой центра являются Фестиваль детской песни «Золотой цехин» и реабилитационный центр «Антониано».