Дети пожелали Папе скорейшего выздоровления

Дети пожелали Папе скорейшего выздоровления

Июль 09, 2021

Маленькие пациенты больниц «Джемелли» и «Бамбино Джезу» молятся о Папе Франциске, передает Vatican News.

«Мы узнали, что ты себя плохо чувствуешь и сейчас находишься в нашей больнице»: письмо с такими словами получил от детей из онкологического отделения им. А. Джемелли, где в настоящий момент Святейший Отец восстанавливается после хирургического вмешательства.

«Хотя мы не можем увидеться, — пишут , — мы тебя крепко обнимаем и желаем побыстрее выздороветь».

В тот же день на аккаунте в «Твиттере» ватиканской детской клиники появился детский рисунок: Джулия – автор рисунка — держит за руку Папу, который находится в больничной палате. Рисунок сопровождается подписью: «Дорогой Папа Франциск, почувствуй мою молитву. Я чувствовала твою, когда мне было плохо».

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