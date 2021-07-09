Дети пожелали Папе скорейшего выздоровления

Маленькие пациенты больниц «Джемелли» и «Бамбино Джезу» молятся о Папе Франциске, передает Vatican News.

«Мы узнали, что ты себя плохо чувствуешь и сейчас находишься в нашей больнице»: письмо с такими словами Папа Франциск получил от детей из онкологического отделения больницы им. А. Джемелли, где в настоящий момент Святейший Отец восстанавливается после хирургического вмешательства.

«Хотя мы не можем увидеться, — пишут дети, — мы тебя крепко обнимаем и желаем побыстрее выздороветь».

В тот же день на аккаунте в «Твиттере» ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу» появился детский рисунок: Джулия – автор рисунка — держит за руку Папу, который находится в больничной палате. Рисунок сопровождается подписью: «Дорогой Папа Франциск, почувствуй мою молитву. Я чувствовала твою, когда мне было плохо».