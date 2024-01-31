Дети из сектора Газa прибыли на лечение в Ватикан

Вечером 29 января специальным рейсом из сектора Газa в римский аэропорт были привезены 11 детей, серьёзно пострадавших в результате ранений. Малыши получат лечение в педиатрических больницах Италии. Передает русская служба Vatican News.

Все дети ‒ мусульмане, каждый со своей непростой историей, с предшествующими заболеваниями. «Из-за отсутствия больниц в Газе мы решили привезти их на лечение в Италию. К сожалению, это малость по сравнению с создавшейся проблемой. Независимо от их религии или других факторов мы чувствуем необходимость заботиться о них. Дети будут находиться под нашей опекой столько, сколько потребуется для их выздоровления», ‒ пояснил Тициано Онести, президент ватиканской педиатрический больницы «Бамбино Джезу».

«Наконец-то мы увидели улыбки на их лицах. Они счастливы: по их словам, им удалось выбраться из ада. Для них приезд в Италию был мечтой, и теперь она осуществилась», ‒ отметил викарий Кустодии Святой Земли в Иерусалиме отец-францисканец Ибрагим Фальтас, поддержавший инициативу.

«Было непросто вызволить детей. Для этого пришлось договариваться с палестинскими и египетскими властями. В нашем списке значилось 100 человек, но пока удалось вывезти только 11. Пришло время сказать хватит! ‒ продолжил иеромонах, обращаясь с таким призывом к международному сообществу, ‒ Мы надеемся, что мир будет установлен. Соглашение двух государств является единственным решением, гарантирующим мир между израильским и палестинским народами. Однако по сути в настоящее время ни палестинцы, ни израильтяне не живут в мире».

Посол Палестины при Святейшем Престоле Исса Кассисиех выразил благодарность всем, кто причастен к этой инициативе. Он также напомнил, как много Папа Франциск «молится о нас, о Святой Земле, о мире», и как часто призывает к «немедленному прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи, открытию границ и решению вопроса с помощью соглашения о двух государствах. Мы надеемся выбраться из этой мучительной ситуации и обрести свободу», ‒ заявил дипломат.



(На фото — иеромонах И.Фальтас с детьми из сектора Газа в ватиканской больнице «Бамбино Джезу»)