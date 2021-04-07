Дети будут непосредственно вовлечены в подготовку Синода епископов в Ватикане: во Франции начался «детский синод»

Французская епархия Эври-Корбей-Эссонна решила вовлечь в подготовку к предстоящему Синоду епископов в Ватикане не только взрослую паству, но и детей. «Детям тоже есть что сказать»: таков девиз проекта, задуманного ординарием упомянутой епархии епископом Мишелем Пансардом. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Напомним, что следующая, XVI Генеральная ассамблея Синода епископов пройдет в 2022 году на тему ««На пути к синодальной Церкви: сопричастность, участие и миссия». Епископ Эври считает, что в подготовку Синода следует вовлечь всех верных, в том числе и самых юных, и это можно сделать с помощью трех моментов: игры, чтения Библии и размышлений. «Детский синод» пройдет в три этапа.

На первом этапе дети должны будут составить оригами, отражающее их представление о Церкви. В период с марта по июнь следующего года эти работы будут украшать приходские храмы, составляя своеобразную выставку на тему «Церковь, о которой мечтают дети». На втором этапе детям предлагается ознакомиться с некоторыми отрывками из Евангелия от Иоанна, в особенности с главой 13, стихами 34-35, – о заповеди любви. На третьем этапе дети – самостоятельно или коллективно – ответят на предложенные вопросы. Вот некоторые из них: «В какие моменты своей жизни ты чувствуешь, что Иисус рядом?»; «Что ты делаешь, чтобы поступать как Иисус?»; «Что ты собираешься сделать, чтобы сохранить Творение, дарованное нам Богом?»; «Какой бы ты хотел видеть Церковь, когда вырастешь?».

Все ответы будут учтены епископами в процессе подготовки к Ассамблее Синода.