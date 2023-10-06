Департамент вероучения ответил на Dubia кардинала Дуки

Обнародован ответ ватиканского Департамента вероучения на Dubia кардинала Доминика Дуки, архиепископа Праги на покое, который от имени Чешской епископской конференции просит куриальное ведомство разъяснить целый ряд вопросов, касающихся причащения разведенных второбрачных. Передает русская служба Vatican News.

В своих вопросах чешский кардинал ссылается на документ 2016 года, а именно на рекомендации Папы Франциска аргентинским епископам. Они заключаются в том, что в подходе священнослужителей и церковных общин к неканоническим матримониальным ситуациям следует проявлять рассудительность и пастырское милосердие. Папа цитирует основные положения апостольского увещания Amoris laetitia, касающиеся включения разведенных второбрачных в жизнь церковной общины. Священники призваны «идти на поиски дальних», пишет Папа, и сопровождать их на пути к интеграции в общине. Этот путь не всегда заканчивается Таинствами, замечает Св. Отец, но он может привести к более полноценному участию разведенных второбрачных в церковной жизни, в молитве и в служении. На этом пути можно предложить выбрать воздержание, но если такой выбор невозможен в силу ограниченной ответственности и вины, а также возможных негативных последствий для детей, родившихся в новом союзе, доступ к Таинствам Примирения и Евхаристии все же возможен. Речь идет не о «неограниченном доступе к Таинствам», когда любые обстоятельства могут быть оправданием, но о «надлежащем анализе каждого случая» со стороны священников, с особым вниманием к тем ситуациям, которые сложились после недавнего развода, к тем разведенным, которые неоднократно нарушали семейный долг, или же к тем, кто отстаивает правильность своей ситуации или бравирует ей, «как будто она является частью христианского идеала». В любом случае, когда имеются «неразрешенные ситуации несправедливости, доступ к Таинствам выглядит особенно возмутительным», утверждает Папа в тексте 2016 года, отвечая на пастырский документ аргентинских епископов, которые рекомендуют допускать к Таинствам «ограниченно», в тех случаях, когда это не может привести к конфликту, и заботиться о пастырском сопровождении церковной общины, дабы она «возрастала в духе приятия и понимания, не создавая при этом путаницы вокруг учительства Церкви о нерасторжимости брака». Аргентинские прелаты пишут, что распознавание в таких ситуациях «не закрыто, но динамично», всегда «открыто для новых этапов развития».

Ответы на Dubia опубликованы по итогам аудиенции Святейшего Отца Франциска префекту Департамента вероучения кардиналу Виктору Мануэлю Фернандесу, состоявшейся 25 сентября, и заверен подпиcью Папы и Фернандеса.

После замечания о том, что вопросы чешского кардинала Дуки сформулированы «недостаточно ясно, что может привести к некоторым неточностям», следуют ответы. Сомнения кардинала Дуки касаются прежде всего статуса документа Папы 2016 года: можно ли его считать аутентичным учительством? В ответе Департамента вероучения утверждается, что это аутентичное учительство, что подтверждает сопровождающий его рескрипт в собрании Актов Апостольского Престола.

На вопрос кардинала Дуки, может ли каждая отдельная епископская конференция принимать по этому вопросу свое автономное решение, Департамент ссылается на Amoris laetitia, уточняя, что речь идет об «ординарном Папском учительстве, по отношению к которому все должны проявлять почтение интеллекта и веры». «Возможно и даже желательно, чтобы ординарий отдельной епархии установил некоторые критерии, в соответствии с учением Церкви, которые бы могли помочь священникам в сопровождении и распознавании по отношению к разведенным, которые живут в новом союзе». Amoris laetitia «основан на учительстве предыдущих Пап, — говорится далее в документе, — которые уже признавали возможность для разведенных второбрачных приступать к Евхаристии при условии, что те “обязуются жить в полном воздержании, то есть воздерживаться от актов, свойственных супружеству”, как это было сформулировано Иоанном Павлом II, или же “они обязуются жить, относясь друг к другу… как друзья”, как это было сформулировано Бенедиктом XVI. Франциск сохраняет это условие полного воздержания для разведенных и вступивших в новый союз, но допускает, что могут быть сложности в его осуществлении, и поэтому в определенных случаях, после надлежащего распознавания, не исключает возможности совершения Таинства Примирения, даже когда человеку не удается с верностью соблюдать воздержание, как это предложено Церковью»

В документе подчеркивается, что речь идет об индивидуальных случаях, когда существуют предпосылки, «которые уменьшают виновность и ответственность». Решение о возможности совершения Таинства Примирения в таких случаях принимается по отношению к каждому отдельному лицу, которое призвано «предстать перед Богом» с совестью, сформированной с помощью священника и указаний Церкви, и рассудить о возможности приступать к Таинствам. Уточняется, что речь идет о тех случаях, когда невозможно признать недействительным предыдущий брак.

«Было бы уместно, — гласит далее документ, — чтобы епископская конференция пришла к согласию по поводу некоторых минимальных критериев актуализации указаний Amoris laetitia, дабы помочь священникам в процессах сопровождения и распознавания в отношении возможного доступа к Таинствам некоторых разведенных, вступивших в новый союз, при сохранении законного авторитета каждого епископа в собственной епархии».