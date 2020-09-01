День знаний в Католической школе Рождества Христова (+ ФОТО)

1 сентября школьники во всей России отмечают День знаний и начинают учебный год. Не остались в стороне и учащиеся Общеобразовательной католической школы Рождества Христова в столице Сибири (директор – отец Коррадо Трабукки, OFM).

Всё было как положено, с цветами и обязательной торжественной линейкой. Все праздничные мероприятия проходили исключительно на свежем воздухе, поскольку в Новосибирске по-прежнему актуален режим повышенной готовности в связи с пандемией Covid-19. После нескольких пригожих летних дней, которыми завершился август, небо в первый день осени затянули тучи, однако в целом погода оставалась вполне приемлемой: было тепло, а начавший было моросить дождик скоро перестал.

В католической школе с 1 по 4 класс будут в наступившем учебном году обучаться свыше сорока мальчиков и девочек. Линейка, в которой кроме учеников приняли участие и их родители, началась с исполнения гимна России у воздвигнутого во дворе государственного флага.

Каждый год отец Коррадо предлагает коллективу учителей и учащихся какой-либо девиз (он же – тема-лозунг), содержание которого предстоит раскрывать и углублять на протяжении всего учебного времени. Ранее такими темами-лозунгами были «ВМЕСТЕ», «КОМАНДА», «ЛЕСТНИЦА», «ПОДСОЛНУХ», «БЕРЕЗКА»…

А в этом году темой-девизом станет «ДОМ». У каждого из нас есть свой дом, а еще дом детишек и их наставников – это их школа, а в самом широком смысле – сама Мать-Земля. Все мы призваны благодарить Создателя за то, что у нас есть Дом, а также беречь его, ухаживать за ним, а если нужно, то и ремонтировать.

В напутственном слове отец Коррадо напомнил, как Иисус, давая задание Своим ученикам, предложил им, переступая порог любого дома, приветствовать находящихся в нём словами: «Мир дому сему!». Очень важно, чтобы в нашем доме царил мир. Это пожелание многолетний директор школы сформулировал по-русски, по-латыни, по-еврейски, по-арабски (в католической школе учатся дети, чьи семьи принадлежат к разным этносам и религиозным традициям).



Основные моменты прошедшего праздника представлены в небольшом фоторепортаже: