День Святого Бедняка из Ассизи и 17 лет центру «Тау». Францисканцы завершают свою миссию в Уссурийске

Это было 4 октября 2007 года, в день литургического праздника Святого Франциска Ассизского, когда Братья Меньшие (Францисканцы) официально открыли центр «Тау» в Уссурийске.

В приморском городе Уссурийске братья-францисканцы были уже несколько лет, они пастырски окормляли католический приход Рождества Христова, а также приход Благовещения в Арсеньеве, но для них этого было недостаточно!

На самом деле, они хотели не только служить верующим прихожанам, но и служить также горожанам, вернее, тем, кто больше всего нуждается в помощи.

Францисканцы совместно с мэром города решили помогать бездомным людям, что являлось одним из социальных приоритетов местных властей. Администрация Уссурийска выделила участок для строительства, на котором постепенно с помощью многих добрых благотворителей было построено здание центра «Тау».

Семнадцать лет назад, 4 октября, приют для бездомных центра «Тау» приступил к работе. Миссия Францисканцев: принести милость Бога, то есть открыть Его сердце всем, кто живет на краю общества — спасая им жизнь от зимнего мороза, сопровождая их по пути, часто трудном, возвращения в общество.

За эти годы были приняты сотни бездомных людей во имя Господа Иисуса Христа и Его святого — Франциска.

Благодаря терпеливой и компетентной работе сотрудников и братьев многие постояльцы получили документы, необходимые для ресоциализации, получили оформление инвалидности и пенсию, многие из них нашли работу, другие были определены в дома-интернаты, а кто-то даже воссоединился снова со своей семьей.

Правда, есть и те, кто вновь вернулся жить на улицу, найдя там, увы конец своих страданий из-за скудной воли и алкогольной зависимости.

Но те, кому удалось во время пребывания в «Тау» обрести смысл своей жизни, сопровождаемые на этом пути восстановлением человеческого достоинства и образа Творца в себе, хотя и с трудом, теперь живут с безмятежностью дни свои.

Не случайно наш центр называется «Тау» — это библейский и францисканский символ Спасения.

На протяжении этих лет кроме приюта для бездомных были открыты и другие проекты — все они направлены на то, чтобы принести заботу Иисуса тем, кто в ней нуждается. «Социальная столовая» многие годы работает для нуждающихся граждан ввиду малообеспеченности, утраты способности к самообслуживанию или в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Проект «После школы» был открыт для оказания дополнительных образовательных услуг детям из малообеспеченных семей, имеющим проблемы в усвоении школьной программы.

«Дети Тау» — это проект для детей с ограниченными возможностями и их родителей.

Поддерживали также сотрудничество с «Обществом слепых»: предоставили помещение для занятий шоудауном, настольным теннисом для слабовидящих и незрячих людей. И за все это мы благодарим Господа!

Теперь, когда в этом году снова отмечается литургический праздник Святого Франциска, после семнадцати лет работы, Братья Меньшие собираются покинуть город Уссурийск и передать другим пастырскую заботу в приходе «Рождества Христова» и благотворительную деятельность центра «Тау». В мае этого года это трудное решение было принято. Конечно, теперь, чтобы осуществить это решение, потребуется время: нужно сделать все так, чтобы переход был как можно менее безболезненным.

Францисканцы прощаются с Уссурийском! Конечно, отсутствие местных и миссионерских призваний в значительной степени повлияло на это решение, ведь к настоящему времени, практически, здесь остался только один Брат.

Приходы и пастырские пункты, конечно, будут продолжать раздавать таинства Божьей любви к человеку и сеять Его Слово жизни и истины: для этого Епископ уже назначил нового Настоятеля.

И остается также надежда, что, хотя и частично, центр «Тау» может каким-то образом оставаться конкретным местом спасения и любви Бога к бедным.

Добро, посеянное за многие годы францисканского присутствия в тех, кому непосредственно «Тау» принес пользу и в тех, кто сотрудничал в этой работе, безусловно, оно продолжит приносить свои тайные и безмолвные плоды и останется в этих землях Дальнего Востока России, чтобы однажды (кто знает!) снова расцвести: это — семя Евангелия и милосердия, которое никакая буря никогда не сможет стереть; это — семя францисканского приветствия «Мира и Добра», которые вытекают из Евангелия Божьего милосердия!

С праздником Святого Франциска Ассизского!

С днем рождения центра «Тау»!





Брат Стефано Инверницци, OFM,

президент Фонда святого Франциска Ассизского

(территориальной единицы Ордена францисканцев, объединяющей монашеские общины в России)