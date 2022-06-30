День семьи, любви и верности стал в России официальным государственным праздником

Президент России Владимир Путин своим указом постановил официально отмечать в стране 8 июля День семьи, любви и верности.

«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи постановляю установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – говорится в президентском указе, опубликованном 28 июня 2022 года на официальном Интернет-портале правовой информации.

Напомним, что на неофициальном уровне День семьи, любви и верности отмечается в России как Всероссийский праздник с 2008 года. Инициатива его появления принадлежала жителям города Мурома, а в 2008-м идею праздника поддержали многие общественные организации и деятели, а также Русская Православная Церковь. Оргкомитет празднования возглавила Светлана Медведева.

Символом праздника выбрана ромашка, так как издавна этот полевой цветок, распространенный в России, считался знаком любви, пишет издание Фома.ру. А отмечается этот праздник традиционно 8 июля – в день памяти покровителей православного брака – святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских, чудотворцев. Главные торжества по традиции проходят в Муроме Владимирской области.