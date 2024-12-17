День рождения Папы Франциска: 88 лет и планы на будущее

17 декабря 2024 года Папа Франциск отмечает свой 88-й день рождения, оставаясь действующим Предстоятелем Вселенской Церкви. Несмотря на проблемы со здоровьем, он готов к активному продолжению своего Первосвятительского служения в 2025 году.

Сегодня на праздничном торте Папы Римского появится число 88. Хорхе Марио Бергольо, рожденный в Аргентине и ныне возглавляющий Католическую Церковь с её 1,4 миллиарда верующих, известен своим характерным чувством юмора и особым вниманием к людям. В октябре он установил исторический рекорд, став вторым старейшим понтификом в истории Церкви.

«Молитесь за меня, потому что моя работа значительно ускорилась, а мой мотоцикл стареет и уже не работает так хорошо», — недавно обратился Папа к представителям итальянской мотоциклетной ассоциации во время аудиенции. Несмотря на явные проблемы со здоровьем, Франциск остается чрезвычайно активным и трудоспособным.

Распорядок дня Папы начинается очень рано – он встает около 4 часов утра и начинает день с молитвы. Последние месяцы были особенно насыщенными: в сентябре он совершил самую длинную поездку своего понтификата в Азиатско-Тихоокеанский регион, которая продлилась почти две недели. За этим последовал четырехдневный визит в Люксембург и Бельгию, а также однодневный визит на французский остров Корсика.

Следует отметить, что Франциск уже около двух с половиной лет пользуется инвалидной коляской – причиной стали проблемы с коленями. В июне 2023 года он перенес операцию на брюшной полости, а также неоднократно боролся с сильными простудами.

Святейшему Отцу предстоит чрезвычайно напряженный следующий год. 24 декабря 2024 года он откроет Святой Юбилей-2025, который, как ожидается, привлечет в Рим около 30 миллионов паломников. Это мероприятие предполагает множество богослужений, встреч и мероприятий, что является серьезным испытанием для взрослого человека. Кроме того, ожидается важный визит в Турцию по случаю 1700-летия Никейского Собора, утвердившего вселенское вероучение Церкви.

Папа Франциск продолжает активно осуществлять реформы Католической Церкви, следующим этапом которых стала состоявшаяся в октябре Генеральная Ассамблея Синода Епископов. Он остается верным своей концепции обновления Церкви и стремится к большей открытости и диалогу.

Родившийся 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов, иезуит Бергольо возглавлял архиепархию аргентинской столицы с 1998 по 2013 год. 13 марта 2013 года он был избран Епископом Рима после исторического решения Бенедикта XVI покинуть Папский Престол. Чтобы соответствовать возрасту своего предшественника Льва XIII, который прожил 93 года и умер 20 июля 1903 года, Франциску пришлось бы править Церковью до 7 мая 2030 года.



По материалам Vatican News