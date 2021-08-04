Делиться даром игнатианской духовности, сотрудничая с не-иезуитами

В прошлом году пандемия COVID-19 сделала невозможным продолжение пятилетней традиции недельных игнатианских реколлекций для мирян и монашествующих в Новогрудке (город в Гродненской области Республики Беларусь). Поэтому в качестве замены были предложены “онлайн-реколлекции” через YouTube.

Поскольку этим летом меры против коронавируса были ослаблены, то стала возможной офлайн-версия духовных упражнений в июле. Причем, данное предложение вызвало такой большой интерес, что возникла необходимость в еще одной серии упражнений в августе.

Одной из особенностей реколлекций-2021 стало то, что вместе со священником-иезуитом Виктором Жуком (который давал реколлектантам пункты/вступления для молитвы) упражняющихся сопровождали и несколько не-иезуитов: это мирянка — давняя сотрудница иезуитов в интернет-проектах, епархиальный священник и монахиня, ранее прошедшие подготовку в духовном сопровождении и супервизии.

Как говорили многие участники во время заключительного обмена плодами, результатом данного новшества стал хороший баланс между внимательным руководством, с одной стороны, и свободой в индивидуальном подходе к духовному пути каждого человека — с другой.

«Мы полны готовности продолжать такое сотрудничество с нашими партнерами, не являющимися иезуитами, как это предусмотрено в недавних документах Общества Иисуса, руководствуясь одним из глобальных апостольских приоритетов – показывать путь к Богу всем, кто желает черпать из сокровищницы наследия св. Игнатия», — сообщил отец Виктор Жук, SJ.



Источник: «Общество Иисуса – Иезуиты в России и СНГ»