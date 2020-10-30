Декрет Апостольской пенитенциарии о Полных индульгенциях для усопших верных в обстоятельствах текущей пандемии

По просьбе епископов Апостольская пенитенциария издала Декрет о полных индульгенциях за усопших верных, получаемых обычно в период с 1 по 8 ноября. Предлагаем читателям полный перевод документа.

В текущем году, в ситуации продолжающейся пандемии «Covid-19», Полные индульгенции для усопших верных продлеваются на весь месяц ноябрь, с изменением предусмотренных дел и условий, чтобы гарантировать безопасность верных.

В данную Апостольскую Пенитенциарию поступили многочисленные просьбы Священных Пастырей, которые просили, чтобы в этом году, в связи с эпидемией «Covid-19», были изменены благочестивые дела для получения Полной индульгенции для душ в Чистилище, предусмотренные Справочником Индульгенций (см. 29, §1). По этой причине Апостольская Пенитенциария, по специальному поручению Его Святейшества Папы Франциска, охотно устанавливает и постановляет, что в этом году, чтобы избежать скопления народа в странах и регионах, где они запрещены или не рекомендованы:

а. Полная индульгенция, которую верные стяжают, посещая кладбище и хотя бы мысленно молясь об усопших, обычно установленная в отдельные дни с 1 по 8 ноября, может быть для удобства верных перенесена на другие дни, её можно получить до восьми раз, даже в дни, разделенные между собой, в течение всего ноября, по свободному выбору верных.

б. Полная индульгенция, стяжаемая в день Поминовения усопших верных 2 ноября теми, кто посещает в этот день любой храм или ораторий и произносит молитву «Отче наш» и Символ веры, может быть перенесена не только на предшествующее или последующее воскресенье или день торжества Всех Святых, но и на другие дни в течение ноября, по свободному выбору верных.

Пожилые, больные и те, кто по важным причинам не может выйти из дома, например, ввиду запретов властей, во избежание скопления верных в святых местах, могут стяжать полную индульгенцию для усопших, духовно присоединяясь к другим верным, совершающим благочестивые посещения, полностью отчуждаясь от какого-либо греха и имея намерение при первой возможности исполнить другие три обычные условия для индульгенции (таинственная исповедь, причастие и молитва в намерениях Св. Отца). Они должны также прочесть перед образом Иисуса или Пресвятой Богородицы благочестивые молитвы об усопших (например, Утреню или Вечерню Последования об усопших, Розарий или венчик Божественному милосердию или другие молитвы об усопших, дорогие верным), или посвятить некоторое время молитвенному чтению евангельского отрывка, предложенного литургией об усопших, или же совершить дело милосердия, принося Богу собственные болезни и трудности жизни.

Чтобы получение божественной благодати, подаваемой через ключи, вверенные Церкви, было облегчено пастырской любовью, эта Пенитенциария настойчиво просит, чтобы все священники, имеющие соответствующие назначения, с особой щедростью посвящали себя в этот период совершению Таинства Примирения и причащению больных.

В том, что касается духовных условий для получения полной индульгенции, продолжает действовать изданная Апостольской Пенитенциарией нота «О совершении Таинства примирения во время пандемии «Covid-19»» (от 19.03.2020).

Наконец, поскольку души в Чистилище получают помощь прошений верных и особенно угодного Богу Жертвоприношения Алтаря (ср. Трид. Собор сесс. XXV, декрет De Purgatorio), Апостольская пенитенциария настоятельно призывает всех священников трижды совершить Святую Мессу в день Поминовения усопших верных по нормам Апостольской Конституции «Incruentum altaris» Папы Бенедикта XV, от 10.08.1915.

Настоящий Декрет действует в течение всего ноября, несмотря ни на какое противоречащее этому распоряжение.

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Дано в Риме, в палатах Апостольской Пенитенциарии, 22 октября 2020, в день памяти св. Иоанна Павла II.

Кард. Мауро Пьяченца

Великий Пенитенциарий

Христофор Ныкель

Управитель



Источник: Информационная Служба Архиепархии Божией Матери в Москве