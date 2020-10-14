COVID-19: британское правительство предоставляет финансовую поддержку церквям Англии

Поскольку пандемия коронавируса продолжает распространяться в Великобритании и по всему миру, британское правительство предоставляет Католической Церкви в Англии финансовую помощь.

Конференция католических епископов Англии и Уэльса должна получить необходимые для поддержки средства от британского правительства, чтобы помочь приходам и другим церковным структурам преодолеть пандемию коронавируса.

Эта финансовая линия спасения осуществляется благодаря «Фонду восстановления культуры» британского правительства с объёмом средств в 1,57 миллиарда фунтов стерлингов.

Сообщается, что около 445 различных организаций разделят 103 миллиона фунтов стерлингов, включая Католическую Церковь в Англии.

Финансирование будет использовано, чтобы « помочь возобновить жизненно важные работы по восстановлению и обслуживанию объектов культурного и исторического наследия, позваляя не сокращать рабочие места и поддерживая тех, кто там работает».

В понедельник было объявлено, что Католическому фонду Англии и Уэльса было уже выделено 3 миллиона фунтов стерлингов.

Конференция католических епископов заявила, что финансирование обеспечит столь необходимую поддержку важным историческим церковным зданиям — поможет приходам профинансировать их необходимый ремонт, чтобы они сохранили свою доступность как для постоянных посетителей, так и для широкой общественности».

Журналист Елена Кертис, которая только что опубликовала книгу под названием «50 католических храмов, которые обязательно нужно увидеть», сказала в интервью Vatican News, что подобное финансирование является огромной помощью в эпоху пандемии, когда страдает так много церквей.

«Это признание правительством того, что церкви действительно очень серьезно страдают из-за пандемии. По оценкам Католической Церкви, финансовые потери от принятых мер составляют от половины до трех четвертей привычного дохода, а это огромная сумма».

«Фонд восстановления культуры» призван обеспечить также стабильное будущее британских музеев, галерей, театров, независимых кинотеатров, объектов культурного наследия и музыкальных заведений с помощью грантов и ссуд на случай чрезвычайной ситуации.