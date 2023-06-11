«Corpus Christi-2023» в центре Преображенской епархии (+ ФОТО)

В воскресенье, 11 июня 2023 года, Католическая Церковь в России отмечала торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых.



Нынче празднование Corpus Christi в центре Преображенской епархии проходило в отсутствие Правящего Архиерея: Владыка Иосиф Верт находится с визитом в Германии. Святую Мессу, которая была отслужена во дворе Кафедрального собора Преображения Господня, возглавил настоятель прихода отец Григорий Федосеев.

Евхаристическую тайну выражают слова многих песен и гимнов, которые прозвучали в этот день. Например, секвенция перед Евангелием:

Славь, Сион, Спасителя.

Славь Царя и Пастыря

Гласом песнопения.

Днесь ко Божьей славе вящей

Хлеб живой животворящий

Восхвалять дерзаем вновь.

Он на трапезе святейшей —

Дар сей истинный ценнейший —

Лику дан апостолов.

Се, Владыка Пасхи новой

Отменил закон суровый

И Завет нам вечный дал.

Солнце истины сияет,

Силы вражьи исчезают,

Светлый луч мрак прочь изгнал.

Сам Господь сие свершает —

Хлеб, вино пресуществляет

В Тайны Преблаженные.

Пейте Кровь и Плоть ядите, —

Рек Господь: Сие творите,

Вспоминая обо Мне.

Божья мудрость беспредельна, —

Хоть ломима, нераздельна

Плоть Христа в Святых Дарах.

И в частице жизни Хлеба

К нам Господь нисходит с неба,

Вечный Агнец жертвенный.



О некоторых подробностях празднования Святейшего Тела и Крови Христа в столице Сибири рассказывает фоторепортаж Студии «Кана»: