«Corpus Christi-2023» в центре Преображенской епархии (+ ФОТО)
В воскресенье, 11 июня 2023 года, Католическая Церковь в России отмечала торжество Пресвятых Тела и Крови Христовых.
Нынче празднование Corpus Christi в центре Преображенской епархии проходило в отсутствие Правящего Архиерея: Владыка Иосиф Верт находится с визитом в Германии. Святую Мессу, которая была отслужена во дворе Кафедрального собора Преображения Господня, возглавил настоятель прихода отец Григорий Федосеев.
Евхаристическую тайну выражают слова многих песен и гимнов, которые прозвучали в этот день. Например, секвенция перед Евангелием:
Славь, Сион, Спасителя.
Славь Царя и Пастыря
Гласом песнопения.
Днесь ко Божьей славе вящей
Хлеб живой животворящий
Восхвалять дерзаем вновь.
Он на трапезе святейшей —
Дар сей истинный ценнейший —
Лику дан апостолов.
Се, Владыка Пасхи новой
Отменил закон суровый
И Завет нам вечный дал.
Солнце истины сияет,
Силы вражьи исчезают,
Светлый луч мрак прочь изгнал.
Сам Господь сие свершает —
Хлеб, вино пресуществляет
В Тайны Преблаженные.
Пейте Кровь и Плоть ядите, —
Рек Господь: Сие творите,
Вспоминая обо Мне.
Божья мудрость беспредельна, —
Хоть ломима, нераздельна
Плоть Христа в Святых Дарах.
И в частице жизни Хлеба
К нам Господь нисходит с неба,
Вечный Агнец жертвенный.
О некоторых подробностях празднования Святейшего Тела и Крови Христа в столице Сибири рассказывает фоторепортаж Студии «Кана»:
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