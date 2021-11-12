COP-26: Папа предупредил о Божьем суде за неспособность заботиться о творении

На завершение климатической конференции COP-26 Папа Франциск направил специальное послание католикам Шотландии, в котором подчеркнул моральную ответственность за изменение климата перед настоящим и будущим.

Святейший Отец сожалеет, что не смог принять участие в международной встрече лично, и призывает шотландских верующих к молитве о плодотворном исходе конференции, «призванной решить один из великих нравственных вопросов нашего времени: сохранить Божье творение, данное нам как сад для возделывания и как общий дом для нашей человеческой семьи». По словам Святейшего Отца, крайне важно видеть в творении дар, который следует беречь и хранить для будущего, осознавая, что из нынешнего кризиса мы должны выйти по-другому, с помощью новой формы глобальной солидарности.

Епископ Рима возносит молитву, дабы Господь даровал мудрость и решительность лидерам международного сообщества, которым поручено противостоять «великому вызову» с помощью конкретных решений, вдохновлённых ответственностью перед нынешним и грядущими поколениями:

«Время истекает, и упускать эту возможность никак нельзя, чтобы не пришлось предстать перед судом Божьим за неспособность быть верными управителями мира, вверенного Господом нашему попечению».

Святейший Отец заверяет шотландских католиков в молитвенной памяти о тех, кто в их стране страдает от пандемии, а также призывает поместную Церковь хранить её «подтверждённую верность Господу» и пребывать в единстве. «В эти трудные времена, – пишет Папа, – пусть все последователи Христа в Шотландии подтвердят своё обязательство быть надёжными свидетелями радости Евангелия»: христиане призваны нести свет и надежду, «созидая будущее справедливости, братства и процветания, как материального, так и духовного».



Источник: Vatican News

(На фото — молитвенное бдение во время COP-26 в Глазго)