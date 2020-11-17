Что такое отлучение и отлучают ли от Церкви крещеных атеистов?

Отлучение от Церкви можно назвать горьким лекарством. Отлучение происходит, когда человек совершил особо тяжкий грех: он исключается из общины верующих и из участия в Таинствах.

Тех, кто называют себя атеистом, не отлучают от Церкви. Существует множество причин, которые могут привести крещеного к неверию. Церковь, побуждаемая пастырской заботой, ни перед кем не закрывает свои двери.

Церковь прибегает к отлучению прежде всего в тех случаях, когда существует риск, что определенное действие, как, например, аборт, перестанет считаться тяжким преступлением, хотя бы потому, что он разрешается и оплачивается государством. Основной функцией отлучения является именно напоминание о тяжести совершенного поступка.

Отлученный не может исполнять никакое литургическое служение в Церкви, но, заметим, отлучение лишает прав, а не обязанностей. Участие в воскресной Мессе для католика является церковным предписанием, обязанностью. Так что отлученный от Церкви не только может, но и обязан посещать воскресную Мессу. Отлученный (например, если это священник) не может преподавать Таинства и принимать Таинства. Согласно Кодексу канонического права, он не может совершать сакраменталии. Однако принимать сакраменталии он может: к сакраменталиям относится, например, отпевание усопшего.



Ольга Сакун

Источник: Vatican News