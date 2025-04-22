Читал Достоевского и отказался от привилегий в Ватикане. 10 фактов о почившем Папе Франциске от портала «Правмир»

21 апреля ушел из жизни Папа Римский Франциск. Хорхе Марио Бергольо стал первым за 1200 лет Папой Римским не из Европы. Он прославился своей аскетичностью, отказом от привилегий и прогрессивными реформами для католиков. Он любил футбол, как любой аргентинец, и интересовался русской литературой.

Был скромным и отказался от привилегий



В начале 2000-х Франциск стал кардиналом и отказался от роскошных апартаментов своего предшественника. Он стал жить в небольшой квартире, где сам готовил себе еду, продолжил пользоваться общественным транспортом в Буэнос-Айресе, хотя ему полагался лимузин с личным водителем.

После избрания Папой Римским Франциск не стал переезжать в папские апартаменты в Апостольском Дворце. «Здесь достаточно места для трехсот человек», — воскликнул он, когда увидел помещение.

Во время зарубежных поездок Папа отказался использовать бронированный автомобиль, который многие называли «папомобилем». Он пояснил, что, несмотря на риски и грозящую ему опасность, хочет быть ближе к людям.

Франциск попросил заменить папский трон на обычное, недорогое кресло. А символ папской власти — золотой перстень — на серебряное кольцо с позолотой.



Отдавал подарки на благотворительность

Дорогие подарки Папа Франциск отдавал на благие дела. Так, ему в 2013 году подарили мотоцикл Harley-Davidson и кожаную куртку. Через некоторое время вещи с личной подписью Папы были проданы на аукционе — мотоцикл за 241 тысячу евро, куртка — за 57 тысяч евро. Вырученные средства Папа передал на благотворительность. В 2017 году также был продан суперкар Huracan, подаренный компанией Lamborghini. Деньги распределили между различными благотворительными организациями.



Был принят за телефонного хулигана

Из-за скромности Папа Франциск иногда попадал в курьезные ситуации. Однажды незадолго до своей интронизации Франциск позвонил своему другу — главе Ордена иезуитов Адольфо Николасу. Но к тому времени Папа отказался от услуг секретаря. Когда Франциск позвонил на пульт и попросил соединить его с Николасом, оператор не поверил, что разговаривает с главой Католической церкви. «Что, правда? А я тогда Наполеон!» — сказал оператор, который принял Папу за телефонного хулигана.



Любил Толстого и Достоевского

Папа Франциск знал и ценил русскую классику. Он рассказывал, что произведения Льва Толстого и Федора Достоевского среди его настольных книг. Периодически он говорил своему окружению, что без осознания философии Достоевского невозможно быть настоящим священником. В 2021 году во время визита в Словакию Папа вспомнил о притче «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы». Также он советовал изучать Достоевского студентам и руководителям Папской региональной семинарии имени Пия XI.



Встретился с Патриархом Кириллом

В 2016 году Папа Франциск встретился на Кубе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Это была первая встреча высших иерархов Русской Православной и Католической церквей почти за тысячу лет после раскола (в 1054 году).



Увлекался футболом

Как все аргентинцы, папа Франциск был поклонником футбола. Любимая команда Папы — «Сан-Лоренсо» из Буэнос-Айреса. Как рассказывал сам Франциск, за эту команду болела вся его семья. Отец будущего папы выступал за баскетбольную команду «Сан-Лоренсо», а Хорхе вместе с матерью ходил на футбольные матчи.

В 2014 году «Сан-Лоренсо» впервые за свою более чем вековую историю стал обладателем главного южноамериканского футбольного трофея — «Кубка Либертадорес». После победы Папа Франциск принял команду, которая показала ему кубок и преподнесла именную футболку.



Отказывался от телевизора, вел соцсети

Франциск больше 30 лет не смотрел телевизор, он дал обет Деве Марии в 1990 году.

Из-за этого обета Папе пришлось отказаться от просмотра матчей любимого футбольного клуба «Сан-Лоренсо», о результатах ему рассказывали швейцарские гвардейцы, которые охраняют Ватикан. В 2016 году Франциск завел аккаунт в соцсети, где регулярно публиковал посты. В 2023 году понтифик опубликовал первый подкаст.



Знал иностранные языки

Папа Франциск, помимо родного испанского языка, отлично знал немецкий и итальянский. Из-за отсутствия практики Папа стал хуже говорить на других языках, которые он изучал в молодости — французский, английский, португальский, латынь и древнегреческий. Он также получил хорошее светское образование — химик-технолог.



В детстве был влюблен

Папа Франциск признавался, что в детстве был влюблен в 12-летнюю соседку.

И он пообещал себе, что если не женится на ней, то станет священником.



Смягчил процедуру развода

Папа Франциск в 2015 году признал возможность разводов для католиков в «крайних обстоятельствах». «Существуют случаи, когда развод неизбежен. Иногда он может стать даже морально необходимым, когда речь идет о том, чтобы спасти более слабого из супругов или маленьких детей от тяжких травм, полученных в результате насилия», — сказал понтифик. Ранее процедура расторжения брака у католиков была длительной и очень дорогостоящей, с привлечением нескольких церковных судей (трибуналов).



Источник: Правмир