Читаем Розарий вместе!

Октябрь в Католической Церкви посвящен молитве Святого Розария. С 1 октября в каждом храме (обычно перед Мессой) верующие собираются на эту молитву, также священники призывают молиться на Розарии в семейном кругу. Вместе испрашивая заступничества Пресвятой Девы Марии, семья получает возможность духовно объединиться и получить Божью благодать.

Первые упоминания об использовании схожих с Розарием молитв по чёткам в христианских монастырях относятся к IX веку. Первоначально по 150-ти бусинам розария читались 150 псалмов Псалтири, и лишь впоследствии круг был разбит на десятки, разделённые большими бусинами, и вместо псалмов на большой бусине стали читать Отче наш, а на каждой маленькой — Радуйся, Мария. Современный вид чётки приобрели в XIII веке. Католическое предание ссылается в этой связи на явление Девы Марии святому Доминику в 1214 году. Именно Ордену доминиканцев принадлежит особая заслуга в распространении молитвы Розария в широких кругах верующих в XV веке, но немалая роль в этом отношении принадлежит также Орденам францисканцев и иезуитов. С молитвой Розария традиция связывает победу католической Европы над турками при Лепанто, в память о которой святым Папой Пием V был учреждён праздник Девы Марии — Царицы Розария (7 октября). Пресвятая Дева Мария в Своих официально признанных Церковью явлениях в Лурде (1858 год) и Фатиме (1917 год) подтвердила необходимость чтения Розария.

Классические чётки для Розария состоят из заключённых в кольцо пяти наборов из десяти малых бусин и одной большой, а также трех малых, одной большой бусины, распятия (креста) и медальона. Молитва Розария, читаемая по чёткам, представляет собой чередование молитв Отче наш, Радуйся, Мария и Слава, которым должны сопутствовать размышления о тайнах, которые соответствуют определённым евангельским событиям.

Всегда, когда зло набирало силу, Католическая Церковь горячо и решительно призывала людей к молитве на Розарии, доставленном ей через Деву Марию в качестве лекарства против зла. Если происки духов злобы поднебесной и атаки бесчестных людей усиливаются, необходимо должно возрастать и становиться всё более неуступчивым усердие праведных. Розарий является необычайно эффективным лекарством не только от социального зла, но также и от того зла, которое присутствует в нас самих. Но тут возникает вопрос, как следует молиться, чтобы достигнуть благословенных духовных результатов?

На розарии-четках молятся и дети, и взрослые; только начинающие постигать науку молитвы и великие мистики; простые верующие и ученые-теологи. Розарий является удивительно гибкой молитвой. Много скрытых возможностей заключается в этой простой молитве. Мы здесь назовем только самые основные.

Розарий задуман прежде всего как медитация над великими таинствами, открытыми Богом в Евангелии. Мы размышляем о них вместе с Девой Марией и в Ее духе. Поэтому иногда Розарий называют «Евангелием Христа от Марии». Проговаривая первый десяток Радостной части, кто-то, например, может вообразить себе Матерь Божию в Назарете в момент, когда Ее посетил Архангел Гавриил, и тем самым стать свидетелем диалога Небес с земным человечеством.

Розарий можно воспринимать и как устную молитву с необыкновенно богатым смыслом. «Отче наш…» — это прежде всего молитва, которой научил нас Спаситель. Ее глубина — это глубина Сердца Христа. Размышление о ее словах открывает нам всё новые и новые смыслы. Первая часть Благовещения — это слова Ангела, обращенные к Марии; следующая часть — слова Елисаветы. Далее идет молитва, обращенная от имени Церкви к Богородице. В ней — упование, что Она, Матерь Божия, будет молиться за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. В нашем распоряжении текст выдающихся достоинств. Нам не нужно искать собственных слов, мы берем только молитву Церкви и позволяем ей вести себя. Произнося ее, мы включаемся в огромное сообщество верующих, которые на протяжении веков молились этими же словами.

Можно молиться на розарии-четках и созерцательным способом. Кто-то хотел бы не просто размышлять об Иисусе и Марии, а с любовью пребывать с Ними или почувствовать себя в безопасности рядом с Небесной Матерью.

Наконец, Розарий может стать заступнической молитвой. Случается, что кто-то из наших близких испытывает жгучую потребность в поддержке или же мы сами начинаем яснее осознавать потребности Церкви и всего мира, вспоминая о войнах, гонениях, господствующем зле. У нас складывается внутреннее убеждение в необходимости срочной молитвы о мире во всём мире или в другом столь же важном намерении. Мы могли бы просто сказать: «Боже, помоги этим людям», но такая молитва была бы слишком короткой, слишком легкой и малообязывающей. Розарий позволяет нам проявить терпение в молитве. Проговаривая десяток или целую часть Розария, мы показываем Богу, что считаем эту молитву весьма значимой и готовы потратить ради нее столько своего времени, сколько это будет нужно.

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Молитва Розария заключает в себе краткий пересказ основных событий Евангелия, позволяющий, благодаря своей простой форме, пережить главные христианские тайны. Вместе с Марией, Ученицей Христа, исполненной Духа Божия, мы через чтение Розария созерцаем Божественный Лик Христа. Мы хотим быть похожими на Иисуса и в своей жизни воплотить ценности Евангелия. Несмотря на то, что основная молитва Розария — «Радуйся Мария» — обращена к Пресвятой Деве, её центром и вершиной является слово «Иисус» и Сама Личность Иисуса, к Которому обращены все наши чувства и всё наше внимание.

Полный круг Розария состоит из четырёх частей — радостных, светлых, скорбных и славных тайн. Каждая часть включает в себя пять событий из жизни Христа и Девы Марии.



Последовательность молитвы Розария

Начиная Розарий, молимся так:

Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.

Касаемся пальцами распятия (креста) на конце чёток и читаем Апостольский Символ веры, в краткой форме воспроизводя основные истины нашего Спасения.

На первой большой бусинке читаем «Отче наш», на каждой из следующих трех малых — «Радуйся, Мария» (дабы приумножились в нас вера, надежда и любовь), и в заключение — «Слава Отцу».

На этом вступительная часть к молитве Розария заканчивается.

В дальнейшем, касаясь очередной большой бусинки, мы произносим название соответствующей части и тайны (например, «Третья радостная тайна. Рождество Господа нашего Иисуса Христа»), затем читаем молитву «Отче наш», а на маленьких бусинках 10 раз — «Радуйся, Мария», и в завершение тайны — «Слава Отцу».

После каждой очередной тайны можно добавить еще такие молитвенные воззвания:

О Мария, без первородного греха зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающих!

О мой Иисус! Прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского, приведи на небо все души, а особенно те, которые более всего нуждаются в Твоём милосердии.

По завершении молитвы Розария можно прочитать Литанию Пресвятой Богородице и произнести молитву «Под Твою защиту» или другой антифон Пресвятой Богородице.



Радостные тайны (по понедельникам и субботам):

1. Благовещение

2. Посещение Пресвятой Богородицей святой Елисаветы

3. Рождество Иисуса Христа

4. Сретение Господне

5. Обретение Отрока Иисуса в храме

Светлые тайны (по четвергам):

1. Крещение Господне

2. Брак в Кане Галилейской

3. Возвещение Царства Божия и призыв к обращению

4. Преображение Господне

5. Тайная Вечеря

Скорбные тайны (по вторникам и пятницам):

1. Молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду

2. Бичевание Иисуса Христа

3. Увенчание тернием

4. Крестный путь Иисуса Христа

5. Распятие и смерть Иисуса Христа

Славные тайны (по средам и воскресеньям):

1. Воскресение Иисуса Христа

2. Вознесение Иисуса Христа

3. Сошествие Святого Духа

4. Успение Пресвятой Богородицы

5. Увенчание Пресвятой Богородицы небесной славой

В качестве введения к очередной тайне Розария можно прочитать или спеть подходящий по содержанию гимн или прочесть отрывок из Евангелия, после чего несколько минут поразмышлять в тишине о его духовном содержании.

Радостные тайны:

1. Благовещение: Лк 1, 26-38

2. Посещение Пресвятой Богородицей святой Елизаветы: Лк 1, 39-45

3. Рождество Иисуса Христа: Лк 2, 1-19

4. Сретение Господне: Лк 2, 22-35

5. Обретение Отрока Иисуса в храме: Лк 2, 42-51

Светлые тайны:

1. Крещение Господне: Мф 3

2. Брак в Кане Галилейской: Ин 2, 1-11

3. Возвещение Царства Божия и призыв к обращению: Мф 5, 1-16; 7, 24-29

4. Преображение Господне: Мф 17, 1-13

5. Тайная Вечеря: Ин 13, 1-5. 12-17; Мф 26, 26-30

Скорбные тайны:

1. Молитва Иисуса Христа в Гефсиманском саду: Мф 26, 36-44

2. Бичевание Иисуса Христа: Лк 23, 13-23; Ин 19, 1

3. Увенчание тернием: Ин 19, 2-11. 14b-15a

4. Крестный путь Иисуса Христа: Лк 23, 26-28. 32-38

5. Распятие и смерть Иисуса Христа: Ин 19, 23-27; Лк 23, 44-49

Славные тайны:

1. Воскресение Иисуса Христа: Мф 28, 1-10

2. Вознесение Иисуса Христа: Мф 28, 16-20; Деян 1, 8-9

3. Сошествие Святого Духа: Деян 2, 1-4

4. Успение Пресвятой Богородицы: Ин 14, 1-4. 6b

5. Увенчание Пресвятой Богородицы небесной славой: Еф 1, 3-10

По материалам katolik-gomel.by

Автор нижнего фото — Анастасия Подлиняева