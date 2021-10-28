Число католиков в мире выросло на 15 миллионов человек

По случаю 95-й Всемирного дня миссий, отмечавшегося в минувшее воскресенье 24 октября, ватиканская Служба новостей Agenzia Fides обнародовала некоторые статистические данные, выбранные для того, чтобы предложить панорамную картину Церкви во всем мире. Таблицы взяты из последнего опубликованного «Статистического ежегодника Церкви» (обновленного по состоянию на 31 декабря 2019 года) и касаются членов Церкви, пастырских структур, деятельности в области здравоохранения, социального обеспечения и образования. (В скобках указаны изменения, увеличение (+) или уменьшение (-) по сравнению с предыдущим в сравнении — 2018 годом; также картина дополнена данными церковных округов, зависящих от Конгрегации евангелизации народов).

На 31 декабря 2019 года (т.е. на начало 2020 года) население мира составляло 7.577.777.000 человек, с увеличением на 81.383.000 человек по сравнению с предыдущим годом. Рост населения был зарегистрирован на всех континентах, включая Европу. Рост был зарегистрирован прежде всего в Азии (+40.434.000) и в Африке (+33.360.000), далее следуют Америка (+6.973.000), Европа (+157.000) и Океания (+459.000).

На ту же дату, 31 декабря 2019 года, католиков в мире насчитывалось 1.344.403.000 человек, что на 15.410.000 больше, чем в предыдущем году. Увеличение затронуло все континенты, кроме Европы (-292.000). Как и в прошлом, увеличение было зарегистрировано прежде всего в Африке (+8.302.000) и в Америке (+5.373.000), затем в Азии (+1.909.000) и Океании (+118.000).

Число церковных округов остается более или менее неизменным, по сравнению с предыдущим годом оно увеличилось всего на 1 единицу, до 3.026. Миссионерских станций с постоянным священником насчитывается 3.217 (+301), увеличение было зарегистрировано на всех континентах. Миссионерские отделения без священника-резидента сократились на 5.836 единиц, достигнув в общей сложности 131.407.

Общее число епископов в мире сократилось на 13, до 5.364. Количество епархиальных епископов увеличилось (+12), а религиозных епископов уменьшилось (-25). Общее число священников в мире в этом году увеличилось до 414.336 (+271). Континентом, на котором произошло значительное сокращение, снова стала Европа (-2.608), а также Америка (-690) и Океания (-69). Рост был зарегистрирован в Африке (+1.649) и в Азии (+1.989).

Число епархиальных священников сократилось седьмой год подряд на 646 человек, до 50.295. Даже в этом году наблюдается общее снижение числа монахинь, на 11.562 единицы, до 630.099. Увеличение вновь было зарегистрировано в Африке (+835) и в Азии (+599), уменьшение в Европе (-7.400), Америке (-5.315) и Океании (-281).

Число миссионеров-мирян в мире составляет 410.440 человек, общий рост на 34.252. Катехизаторов в мире стало меньше на 2.590, в общей сложности 3.074.034.

Количество студентов высших семинарий, епархиальных и монашеских, в этом году уменьшилось, их число в мире составило 1822 человека, достигнув в целом 114.058. Увеличение было зарегистрировано только в Африке (+509), уменьшение — в Азии (-898), Океании (-53), Европе (-630) и Америке (-750).

Общее число студентов начальных семинарий, епархиальных и монашеских, в этом году сокращается четвертый год подряд на 3.174 единицы до 96.990. Общее снижение на всех континентах, кроме Океании (+22): в Америке (-914), Африке (-1.519), Европе (-743) и в Азии (-20).

В сфере образования Католическая Церковь содержит 72.667 детских садов с 7.532.992 воспитанниками; 98.925 начальных школ с 35.188.771 учениками; 49.552 средних школ с 19.370.763 учениками. Церковь также заботится о 2.395.540 учениках средних школ и 3.833.012 студентах университетов.

В число благотворительных и медицинских центров, управляемых Церковью в мире, входят: 5.245 больниц, большинство из них в Африке (1.418) и в Америке (1.362); 14.963 диспансера, в основном в Африке (5.307) и в Америке (4.043); 532 дома для больных проказой, в основном в Азии (269) и в Африке (201); 15.429 домов для престарелых, хронически больных или инвалидов, в основном в Европе (8. 031) и в Америке (3.642); 9.374 детских дома, в основном в Азии (3.233) и в Европе (2.247); 10.723 приюта, в основном в Азии (2.973) и в Америке (2.957); 12.308 консультационных центров по вопросам брака, в основном в Европе (5.504) и в Америке (4.289); 3.198 центров социальной реабилитации и 33.840 других видов институтов.

Церковных округов, зависящих от Конгрегации евангелизации народов, насчитывается 1.117. Большинство церковных округов, находящихся в ведении Конгрегации, расположены в Африке (517) и в Азии (483), за которыми следуют Америка (71) и Океания (46).

Источник: Baznica.info