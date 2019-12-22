22 декабря 2018 г. Четвертое воскресенье Адвента: совсем скоро мы увидим Богомладенца

Нет лучшего способа подготовиться к уже столь близкому Рождеству Христову, как стать в эти дни спутником Пресвятой Девы Марии, и сделать это с величайшей любовью и доверием.

В некоторых католических странах, например, в Польше, уже с XIII века во время вотивной Мессы, посвященной Матери Божией (называемой Роратами) зажигают дополнительную, седьмую свечу, называемую рораткой. Эта свеча, которую украшают миртом, символизирует Пресвятую Деву Марию как Утреннюю Звезду, сияющую перед восходом Солнца Правды – Иисуса.

Уже послезавтра ночью мы увидим Иисуса, лежащего в яслях. Эта картина станет свидетельством милосердия и любви Божией. «Тогда мы сможем сказать, — пишет один духовный автор: “В ту ночь, когда родится нам Христос, в моей душе замолкнет всякий голос”. Я остаюсь с Ним лицом к лицу. В огромном белом пространстве нет ничего кроме Него. Он ничего не говорит, но Он здесь… Именно Он – Тот Бог, который Меня любит». А если Бог стал человеком, если Он любит Меня, как же я могу не искать Его? Как же я могу потерять надежду найти Его, если Он Сам ищет меня? Отбросим прочь всякое разочарование: ни внешние трудности, ни наша собственная ограниченность не смогут лишить нас радости Рождества Христова, которое приближается.

Бог с любовью к нам грядет.

Обратитесь и покайтесь!

Он избрал нас в Свой народ.

С ликованьем приближайтесь!

Из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом»