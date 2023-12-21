Чем опасно снижение религиозности. Социологи из ПСТГУ предложили иной взгляд на факторы рождаемости

Во всех субъектах России сегодня работают региональные программы по повышению рождаемости, а правительство продолжает давать указания по формированию новых демографических мер, тем не менее рождаемость в стране падает. На августовском заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам президент РФ Владимир Путин заявил о том, что «пока в России рождается меньше детей, чем год назад», а, по данным Росстата, число родившихся в России сокращается с 2014 года.

Как правило, падение рождаемости объясняется через социально-экономические факторы. Научная лаборатория «Социология религии» Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) при поддержке Российского научного фонда по результатам собственных исследований предложила иной взгляд на факторы рождаемости. Исследования показывают, что, несмотря на процессы секуляризации в XX–XXI веках, религиозность в целом до сих имеет значение для объяснения рождаемости в разных странах мира. Признаки религиозности влияют на количество рожденных детей в браке, ожидаемое и реальное число рождений.

По мнению ученых, религиозность все больше начинает восприниматься как «фактор», который на фоне слабой эффективности остальных «факторов» может иметь принципиальное значение, особенно в вопросах устойчивости браков и рождения детей. Вместе с тем его ослабление, как показывают эмпирические исследования, приводит к отрицательной динамике рождаемости в разных странах.

В литературе сегодня обсуждается вариативность моделей связи индивидуальной религиозности и рождаемости для разных стран, поколений и конфессий. Есть примеры исследований упадка так называемой католической рождаемости в Европе и США; о существенных различиях в эффектах влияния религиозности для стран Западной, Центральной и Восточной Европы, а также для поколений, рожденных в 1950-е и 1980-е годы; исследований, которые учитывали бы специфику православия и постсоветских стран в оценке значимости.



Данные и методология

В научных исследованиях возрастает значение нестандартных нелинейных моделей объяснения связи религиозности и рождаемости — моделей, которые позволяют выявить механизмы связи или так называемые модерирующие факторы, отвечающие за усиление или ослабление связи. Социологи ПСТГУ использовали данные Европейского исследования ценностей (EVS), которые репрезентируют население 39 стран Европы, около 137 тыс. респондентов, опрошенных в трех волнах — 1999, 2008 и 2018 года. Исследование ставило задачу объяснить связь религиозности и рождаемости через включение в анализ переменных, которые отражают индивидуальные и социальные измерения религиозности, а также вероятные «модерирующие» факторы. Одним из факторов стала религиозная социализация. На микроуровне она отвечает за связь ценностей человека и его образа жизни как до брака, так и в семейной жизни. На макроуровне доля людей, прошедших раннюю религиозную социализацию, отвечает за эффективность влияния религиозных институтов в обществе.

Построенные авторами регрессионные модели включают на индивидуальном уровне такие показатели религиозности: вероисповедание, показатель важности Бога в жизни респондента, частоту посещения религиозных служб, а также частоту посещения служб в 12 лет. Последняя переменная аппроксимирует значение религиозной социализации.

Также были включены группы макропоказателей социального контекста, которые оказываются важными при анализе влияния на религиозность.

Первая группа показателей отражает развитость и силу религиозных институтов, выраженную в показателях общей религиозности населения и уровне первичной религиозной социализации в стране. В качестве конкретных показателей включены: доля населения страны, посещавшего религиозные службы в возрасте 12 лет один раз в месяц или чаще; численность учащихся религиозных школ на 1 тыс. человек. Вторая группа показателей — социально-экономические показатели, которые включают как общую оценку уровня развития в стране (ВВП, индекс человеческого развития), так и развитость систем здравоохранения, образования и социальной поддержки (ожидаемая продолжительность жизни, доля женщин с высшим образованием, затраты на семейную политику). Наконец, показатели суммарного коэффициента рождаемости как признак существующей нормы детности в стране. Контрольные переменные включают социально-демографические характеристики и макропеременные, по результатам предыдущих исследований существенно влияющие на рождаемость: пол, возраст, семейное положение, доход, образование.



Результаты анализа данных

В массиве 39 стран связь базовой религиозности населения и рождаемости заметна в ряде стран. Например, корреляция Пирсона между количеством детей и ответом на вопрос о важности Бога в жизни респондента составляет 0,29 в Исландии и Литве, 0,27 в Испании и Финляндии, 0,25 в Польше и Португалии, 0,23 в Италии и Швейцарии. В то же время в других странах (Армения, Грузия, Азербайджан, Черногория, Великобритания и др.) она практически не обнаруживается (коэффициент корреляции близок к нулю). В России взаимосвязь между религиозностью и рождаемостью, по этим данным, очень слабая.

Ключевой результат анализа регрессионных моделей состоит в том, что в странах с низким уровнем первичной социализации (куда вошли в основном постсоциалистические страны, кроме Польши: Грузия, Латвия, Украина, Эстония, Белоруссия, Россия, Сербия, Болгария и др.) связь религиозности (важности Бога) и рождаемости имеет пологую форму, в то время как в группе стран с высоким уровнем первичной религиозной социализации и поддерживающим религиозным социальным контекстом (куда вошли в основном южноевропейские и западноевропейские страны: Испания, Италия, Португалия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Нидерланды и др.) угол наклона регрессионной прямой более крутой.



Источник: презентация к. с. н. И. В. Павлюткина на актовом дне ПСТГУ 18 ноября 2023 года



Иными словами, чем выше уровень первичной религиозной социализации и уровень религиозности в стране, тем сильнее положительная взаимосвязь индивидуальной религиозности и количества детей.



Обобщение результатов исследования

На фоне отрицательной динамики рождаемости в России возникает вопрос о значении как материальных, так и нематериальных факторов демографического развития. Религиозность до сих пор имеет значение для объяснения устойчивости рождений в мире.

По результатам анализа больших данных видно, что разница между странами Западной, Центральной и Восточной Европы в объяснении рождаемости заключается не только в разном уровне социально-экономического развития или моделях семейной политики. Можно увидеть разные механизмы, отвечающие за передачу семейного образа жизни в поколениях.

Западноевропейские страны, считающиеся сегодня центром процессов секуляризации, до сих пор имеют значительные очаги институционального влияния религии на рождаемость, связанные с семейными и образовательными институтами (школами). Например, во Франции, Италии, Испании до сих пор от 10% до 20% всех школьников обучаются в католических школах. В США 8% школьников проходят через религиозные школы.

Восточноевропейские постсоветские страны пережили форсированную секуляризацию, которая привела к ослаблению институтов, отвечающих за семейный образ жизни. Несмотря на наблюдаемый процесс «религиозного возрождения» в 1990-е и 2000-е годы, в России не сформированы развитые институты ранней религиозной социализации, которые отвечают за семейный образ жизни и отражаются в демографических моделях при влиянии религии на рождаемость. Например, доля школьников, получающих образование в православных школах, не превышает 0,05% от всех учеников.



Иван Павлюткин,

кандидат социологических наук

Источник: «Коммерсантъ. Наука»