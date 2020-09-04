Чашу, расстрелянную боевиками ИГИЛ, выставят в испанских католических церквях

В рамках молитв о гонимых христианах несколько католических приходов епархии Малаги (Испания) совместно организовали демонстрацию в качестве символа и свидетельства перед верующим Евхвристической Чаши из сирийского храма, которую джихадисты использовали как мишень для стрельбы.

Чаша была обнаружена и извлечена из-под развалин сирийской католической церкви в городе Каракош в долине Ниневии в Ираке. Как святыня она был доставлена в епархию Малаги волонтёрами Папского благотворительного Фонда «Kirche in Not» («Помощь Церкви в нужде») для публичного выставления во время св. Месс, на которых возносят молитвы о преследуемых христианах.

«Эта Евхаристическая Чаша использовалась джихадистами для учебной стрельбы по мишеням», — пояснила Ана Мария Альдеа, сотрудница «Kirche in Not» в Малаге. «Чего они не могли себе никак представить, так это то, что данный священный сосуд будет повторно освящен и отправится в путешествие по многим странам и уголкам мира, чтобы участвовать в богослужениях в качестве величайшей святыни. Тем самым мы хотим сделать видимой реальность, которую мы иногда видим по телевизору, но на самом деле часто не вполне осознаем, что видим. Когда вы видите Евхаристическую Чашу со следами пулевых отверстий, тогда вы начинаете по-другому осознавать гонения, которым подвергаются христиане в этих местах».

По словам Альдеа, цель демонстрации чаши во время богослужений — «показать людям факт преследований, от которых сегодня страдают многие христиане, и которые в наши дни такие же жестокие, как и с первых дней существования Церкви».

По сообщению представителей Малагской епархии, первая Св. Месса с выставленной для почитания Чашей была отслужена 23 августа в приходах Сан-Исидро-Лабрадор и Санта-Мария-де-ла-Кабеса в городе Картама. Чаша будет находиться в епархии до 14 сентября.

Исламское государство, также известное как ИГИЛ, вторглось в северный Ирак в 2014 году. Их силы захватили долину Ниневии, где стоит ряд городов с христианским большинством среди населения, что вынудило более 100 000 местных христиан бежать — в основном в соседний Иракский Курдистан в целях безопасности. Во время оккупации боевики ИГИЛ разрушили много жилых домов и предприятий. Некоторые храмы были также разрушены или серьезно повреждены. В 2016 году Европейский Союз, США и Великобритания объявили геноцидом нападения Исламского государства на христиан и другие религиозные меньшинства. В 2017 году ИГИЛ было в значительной степени разгромлено и изгнано с территории Ирака, включая Мосул и города Ниневийской равнины. Большое количество беженцев вернулись в свои опустошенные города, чтобы восстановить их, но многие христиане по-прежнему не хотят возвращаться сюда из-за нестабильности и отсутствия безопасности.

По материалам CNA