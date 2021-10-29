Caritas заявляет о необходимости реформировать систему пособий

Центр мониторинга миланского отделения «Каритас» (Caritas ambrosiana) обнародовала данные о ситуации тех, кто получает помощь в этой структуре с начала пандемии COVID-19.

Последняя статистика выявила, что 41 процент тех, кто оказались в ситуации бедности в связи с пандемией и впервые обратились за помощью в 2020 году, по-прежнему не имеют средств к существованию. Это больше, чем средняя цифра по всей Италии, которая составляет 29 процентов. Треть «новых бедных», раздавленных социальными последствиями пандемии, — одинокие женщины с детьми.

Больше всего кризис затронул работников предприятий общественного питания и гостиничного бизнеса. После локдауна горничные, посудомойки, уборщицы вернулись на работу, но их рабочее время сократилось, а зарплата не позволяет обеспечить самое необходимое для жизни. В ситуации нужды оказались не только работники с временным контрактом или те, кто трудился нелегально: многие из тех, у кого был постоянный контракт, также оказались без работы и живут на пособие, которого недостаточно для обеспечения должного уровня жизни и особенно для выплаты ипотеки.

В докладе «Каритас» отмечается, что в этих обстоятельствах государство не обеспечило надлежащей помощи. В Миланской епархии 48,7 процента нуждающихся не получили никакого пособия. 54 процента получающих пособие считают его недостаточным на фоне стоимости жизни.

Мониторинг католической благотворительной организации показал также, что государственные выплаты охватывают в меньшей степени иностранцев и многодетных семей. Более 70 процентов местных иммигрантов были исключены из выплаты пособий, что почти на 20 процентов превышает общенациональный показатель. 75,8 процента семей с детьми также не получили никакой помощи от государства. В докладе Caritas ambrosiana отмечается необходимость реформы системы государственной помощи: от социальных амортизаторов следует перейти к обеспечению минимального дохода.

В 2020 году в 106 приемных центров миланского отделения «Каритас» обратились около 12,5 тысяч человек. 56,1 процента всех обратившихся с просьбой о помощи – женщины, 57,7 процента – иностранцы, 56,7 процента – безработные. Половина из всех посетителей центра просит о материальной помощи, 17,4 ищут работу, 37,2 – иных видов помощи и сопровождения.



Источник: Vatican News