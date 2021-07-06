Бюллетень от 6 июля: распорядок Папы в клинике «Джемелли» обычный — позавтракал и погулял

Результаты анализов Папы Франциска, после операции на толстой кишке, хорошие. Послеоперационный период у Святейшего Отца протекает также хорошо, сообщил журналистам директор Зала печати Ватикана Маттео Бруни на пресс-конференции 6 июля 2021 года.

«Его Святейшество Папа Франциск хорошо отдохнул ночью. Сегодня утром он позавтракал, прочитал несколько газет и встал, чтобы прогуляться», — сказал официальный представитель Апостольского Престола.

Ссылаясь на данные, полученные от врачей, которые лечат понтифика, Бруни добавил, что восстановление после операции протекает в обычном режиме. Результаты осмотров хорошие, стандартные контрольные обследования также показывают хорошие результаты.

В ночь на 5 июля 2021 года Папа Франциск перенес плановую операцию на кишечнике в римской больнице им. Агостино Джемелли, куда был он госпитализирован накануне вечером 4 июля. Предполагается, что Святейший Отец будет находиться в этой больнице на протяжении семи дней, если у него не будут выявлены послеоперационные осложнения.

Напомним, Франциск — второй Папа Римский, проходящий лечение в этой клинике. Первым был св. Иоанн Павел II, который провел в «Джемелли» 149 дней, или около пяти месяцев своего понтификата.

По материалам Vatican News