Бывший апостольский нунций на Украине стал апостольским нунцием в Великобритании

Ватиканский дипломат покинет Украину и отправится в Великобританию, где должность нунция оставалась вакантной с 31 января этого года. 4 июля Папа Франциск назначил архиепископа Клаудио Гуджеротти апостольским нунцием в Великобритании. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Итальянский прелат, родившийся в Вероне в 1955 году, начиная с 2001 года занимал высокую дипломатическую должность Папского посланника в нескольких странах бывшего СССР: до 2011 года он был апостольским нунцием в Грузии, Армении и Азербайджане, с 2011 по 2015 год – в Белоруссии, и с 2015 года – на Украине.