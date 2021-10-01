Будущее прихода: пастырское обращение к Евангелию

Конгрегация по делам духовенства опубликовала Инструкцию со следующим заголовком: «Пастырское обращение приходской общины на служении евангелизационной миссии Церкви». Она хочет привлечь внимание к значимым изменениям, которые произошли в обществе за последние десятилетия, особенно тем, что касаются подвижности людей, рассеивания, темпа, фрагментации: изменениям, которые вовлекают всех и с которыми приходится сталкиваться приходу. Папа Франциск надеется, что у христианской общины душа миссионера и евангелизатора «Церкви исходящей» (см. Evangelii gaudium), и Инструкция будет каноническим пастырским инструментом для лучшего применения экклезиологии Второго Ватиканского собора к приходской жизни.

В Evangelii gaudium Папа Франциск долго останавливался на «пастырском обращении» прихода, цитируя Второй Ватиканский собор: «Всякое обновление Церкви состоит, по существу, в возросшей верности её призванию […] Христос призывает Церковь на пути её странствования к тому непрестанному преобразованию, в котором она постоянно нуждается, будучи установлением человеческим и земным (Unitatis redintegratio, 6). Я мечтаю о миссионерском выборе, способном все преобразить, чтобы устои, стиль, график дел, способ общения и все церковные структуры были бы подходящим руслом для евангелизации современного мира, а не для самосохранения. Приход – не застывшая структура; именно потому, что ему присуща большая гибкость, он может принимать самые разные формы, требуя от пастыря и общины податливости и миссионерской изобретательности».[1]

Так, в начале своего понтификата Папа Франциск со смелостью и дальновидностью предлагает «миссионерское обращение наших приходских общин». Порою общинам сложно идти вперёд и сталкиваться с меняющимся обществом. Мир, в котором мы живём, за последние годы претерпел важные изменения, с которыми должны столкнуться и христиане. Все мы живём суетливой жизнью, всё время в движении даже когда мы останавливаемся; жизнью быстрой, разделённой на многочисленные деятельности, в городской канве, которая теперь является канвой не только больших городов, но распространяется и на деревни, и даже на маленькие сельские центры. «Скорость изменений, лёгкость передвижения и скорость общения меняют восприятие пространства и времени… Привязанность к определённому месту становится всё менее осязаемой, мест, к которым мы принадлежим, становится больше, а межличностные отношения без вложения сил и ответственности в собственные отношения рискуют раствориться в виртуальном мире».[2]

Мы живём в мире более подвижном, по сравнению с прошлым, в мире, отмеченном культурным и религиозным многообразием. Что может сделать приход в такой меняющейся ситуации? Сможет ли он справиться с новым стилем жизни, который теперь уже проявляется везде? Может ли приход в этой новой, всё более обобщённой обстановке провозглашать свежесть и радость Евангелия?

Инструкция Конгрегации по делам духовенства

Инструкция Конгрегации по делам духовенства озаглавлена так: «Пастырское обращение приходской общины на служении евангелизационной миссии Церкви».[3] Этот заголовок хочет привлечь внимание к эволюции общества за последние десятилетия и к роли и форме прихода в этом новом контексте. Папа Франциск надеется, что у христианской общины душа миссионера и евангелизатора «Церкви исходящей», и в Инструкции собраны его речи касательно общины, прихода, ответственности всех крещёных перед служением Евангелия и, особенно, апостольский призыв Evangelii gaudium, применяемый к приходской общине. Папа подчеркнул, что «Миссия “исходящей Церкви” – это не программа, не намерение сделать что-то усилием воли. Сам Христос побуждает ее выйти наружу».[4]

В то же время Инструкция будет каноническим пастырским инструментом для лучшего применения экклезиологии Второго Ватиканского собора к приходской жизни. Ещё в первом обращении к настоятелям в Риме Папа Франциск «вспомнил важность “творчества”, что означает “поиск новых путей”, а именно “поиск пути провозглашения Евангелия” и свидетельство о нём в реальности повседневной жизни».[5]

Инструкция состоит из двух частей: первая (главы 1-6) предлагает размышление о пастырском обращении, о миссионерском смысле и ценности прихода в современном мире; вторая часть (главы 7-11) обращает внимание на внутреннее деление приходской общины, на роли, которые в ней есть (настоятель, пресвитеры, диаконы, посвящённые Богу, миряне), органы совместной церковной ответственности прихода. Кроме того, вторая часть показывает условия, в которых могут произойти изменения, и канонические инструменты, чтобы справиться с ними. Несмотря на то, что в Инструкции нет ничего законодательно нового, она предлагает новые способы лучшего применения действующего законодательства.

Пастырское обращение

Тема, красной нитью проходящая через Инструкцию, — «пастырское обращение […] чтобы христианские общины всё больше становились активными центрами встречи со Христом».[6] Потому Папа Франциск предложил следующее: «Если что-то и должно волновать и беспокоить наше сознание, так это то, что многие наши братья живут без сил, света и утешения дружбы с Иисусом Христом, без общины веры, которая бы их приняла, без горизонта смысла и жизни. Надеюсь, что больше, чем страх ошибки, нами будет двигать страх закрытия в структурах — то, что даёт нам ложное ощущение защиты, замкнутость в нормах, которые превращаются в незыблемых судей, в привычках, с которыми мы чувствуем себя спокойно, в то время как снаружи есть голодная толпа и Иисус безостановочно повторяет нам: «Вы дайте им есть» (Мк 6,37)».[7] Это и есть смысл истинного воплощения Слова, которое «Стало плотью и обитает с нами» (Ин 1,14). У прихода древнейшая история, и с самого начала он играл основную роль в жизни христиан: провозглашение Евангелия. Сам термин «приход» в его этимологическом значении (paroikia) означает «дом посреди домов»[8], именно чтобы проживать логику воплощения, которую Господь открыл и которой научил нас.

Когда говорят о приходском обращении, то прежде всего приходит мысль о реорганизации структур: изменении территории, объединении приходов, новых приходских единиц и т.д. Они определяют идентичность общины, помнят её историю, глубоко очерчивают часть народа Божьего.[9] Тем не менее такие структуры не могут быть идентифицированы с приходской реальностью, поскольку приход состоит из людей, «из общины верных, где настоятель является пастырем».[10] Они составляют народ Божий, объединённый вокруг провозглашения Евангелия и торжества Евхаристии, в вере, проживаемой в милости, в общении с епископом, а значит — с епархией и вселенской Церковью.

В 2006 году Бенедикт XVI напомнил, что обновление прихода должно происходить с учётом опыта христианских общин.[11] Это «не может возникнуть только из пастырских инициатив (пусть и полезных), ни тем более из программ, разработанных “за столом”». Вдохновляясь апостольской моделью, её проявлением в Деяниях Апостолов, приход «заново находит» себя во встрече со Христом, особенно в Евхаристии».[12]

В Evangelii gaudium Папа Франциск тоже уточняет: «Только в таком смысле можно понимать реформу структур, требующую пастырского обращения: сделать так, чтобы все структуры стали более миссионерскими, чтобы повседневное пастырское служение во всех своих проявлениях стало более активным и открытым, чтобы оно заставляло тех, кто занят пастырской работой, постоянно “выходить” и благодаря этому вызывало положительный отклик у всех, кому Иисус предлагает Свою дружбу».[13]

Итак, структуры – это инструменты на службе людей, а не наоборот; поэтому, когда говорят об обновлении и планировании, стоит первым делом обратить взор на пастырскую заботу о людях. Таким же образом пастырские проекты и планы реорганизации не должны быть доверены только планированию, сделанному на столе, основанному на подготовленных моделях, которые надо воплотить любой ценой.[14] Следует посмотреть с двух противоположных негативных точек зрения: с одной стороны – «эффективное функционирование», основанное на светских критериях, с другой стороны – абстрактность или, может быть, идеализм, который проникает в церковную жизнь, когда перестают слушать Господа и пытаются – пусть и с благими намерениями – заменить Его.

В любом случае следует избегать теоретических проектов c воплощением в считанные годы, особенно если некоторые приходы собраны по количественному принципу, без учёта их традиций и истории. Такие решения могут стать тяжёлым испытанием для веры народа Божьего и привести к отдалению от религиозной практики. Инструкция же советует епископам действовать постепенно, в прямом и спокойном диалоге с верными прихода, уважая места, цели и их жизнь в вере.

Если несколько приходов объединились, надо избежать излишней бюрократизации, чтобы не превратить их в «маленькие фирмы», которые в свою очередь превратят людей в «пассивных пользователей», отдалят их и от жизни общины, и от участия в таинствах.

Кроме того, следует избежать двух крайностей: той, в которой у настоятеля и пресвитеров общины есть монополия на всё, и они всё решают сами, и той, в которой кажется, что у общины нет пастора, где мирские пастырские сотрудники занимаются пастырством в силу рабочего договора, а не по духу миссии или в качестве бесплатного волонтёрства.

Перспективы реформы

Каждой реформе должны предшествовать широкие совещания и со священством, и с мирянами, и с предназначенными для этого институционными органами (священнический, пастырский, епархиальный советы) – таким образом забота пастора будет живой для всех реалий епархии. После этого надо избежать определённого равнодушия, «умирянивая» клириков и «уклириковывая» мирян.

У самых успешных опытов ясные черты: общение и хорошее управление, выстроенное таким образом, что центр и периферия епархии эффективно общаются через пастырские площадки и подразделения, где каждый может найти своё место и своё служение. Эти объединения способствуют «культуре встречи»[15] и помогают развить измерение «исходящей» Церкви, чтобы пойти навстречу возросшей подвижности людей и дать каждому верному возможность быть активной частью общины.

Эту роль можно воплотить в органах управления (пастырские советы, советы по экономическим вопросам), а также в отдельных катехитических делах, «Каритас», пастырстве молодёжи, служении больным, беженцам и во всех других деяниях, о которых просит приходская жизнь. Здесь проявляется великая щедрость мирян и мирянок, посвящённых Богу, волонтёров, которые осторожно и тихо помогают общине, достигая самых уязвимых и самых нуждающихся людей.

В сердце общины

В любом случае, каким бы ни было принятое решение, следует подчеркнуть, что бьющимся сердцем всей христианской жизни и центром любой общины, объединившейся вокруг алтаря, является Евхаристия. Это подчеркнул Папа Франциск, призывая «дать Евхаристии центральное место в нашей жизни. Именно Евхаристия делает так, что мы живём жизнью Христа, и творит Церковь».[16] Также Папа предложил, чтобы примером, к которому должны стремиться приходы, были святилища, чтобы это были места гостеприимства, молитвы адорации, утешения, духовного отдыха, встречи с Богом, с братьями и сёстрами по вере во время паломничества к дому Отца.[17]

Ещё один пункт Инструкции, который должен быть неотъемлемой частью любой реформы, касается пожертвования для служения Мессы и таинств: оно должно быть «свободным» и «тайным», согласно учению Господа: «Даром получили и даром отдайте» (Мф 10,8), а не тарифом или налогом, подлежащим оплате».[18] Эта тема близка Папе Франциску и очень важна для верных.

В связи с этим приоритетной становится работа по развитию чувствительности верных, чтобы они добровольно жертвовали на нужды прихода, являющегося их домом, за который они должны научиться брать ответственность. Это очень важно везде, но там, где щедрость народа Божьего – единственное средство, чтобы помочь священникам и поддержать их в евангелизации, это особенно необходимо. Эта чувствительность станет ещё более эффективной, если священники будут вести строгий стиль жизни и не только сдержанно использовать деньги в личных целях, но и прозрачно управлять приходскими расходами и помощью самым бедным и нуждающимся. Разные приходы уже запустили анонимный сбор пожертвований, в связи с этим каждый чувствует, что он свободен дать по совести то, что может, и то, что считает правильным.

Община общин: история образа

Образ «общины общин» является центром Инструкции: можно проследить путь этого образа от Второго Ватиканского собора, на котором была выдвинута идея прихода как реалии не «монолитной», а составной, «сплава различий», сотрудничающих для единой миссии, каждый из которых вносит свой вклад. Каждый член прихода должен узнать себя в том церковном деле, которое сделает его истинным евангелизатором: «В Церкви есть место для всех, и все могут найти своё место в единой Божьей семье, в соответствии с призванием каждого».[19]

Следующее упоминание данного образа восходит к 1992 году, в финальном документе IV Пленарного заседания Латиноамериканского совета епископов. Там говорится о приходе как «общине общин и движений», которая принимает все волнения и надежды людей, продвигает и направляет объединение, совместную ответственность, участие и миссию. В речи на открытии Заседания Иоанн Павел II подчеркнул, что центральная идея «касается поведения, стиля усилия и планирования, или рвения, методов и выражения. Новая евангелизация в своём рвении предполагает твёрдую веру, сильное пастырское милосердие и верность; вместе движимые Святым Духом, эти элементы создают мистику, безудержный энтузиазм в деле провозглашения Евангелия».[20]

В соответствии с экклезиологией совета, в заключительном документе утверждается, что приход – это не обязательно структура с некой территорией; скорее, это семья Божья, братство, вдохновлённое духом единства и, тем не менее, «община общин», потому что она создана из групп, ассоциаций и движений, каждое из которых предлагает свой вклад, чтобы Царство Божье росло и дошло до всех. Таким образом в Санто-Доминго была ясно показана связь между нужной и ответственной церковной миссией и перспективой её выполнения путём запуска процесса, благодаря которому приход будет постоянно расти как общинная реалия, с различными внутренними соединениями, разными, но не разделёнными, объединёнными, но не унифицированными.

Тема ещё раз затрагивалась в 2007 году по случаю V Пленарного заседания Латиноамериканского совета епископов. Начиная с Писания, Традиции и Магистериума, заключительный документ Апаресиды размышляет об общинности, прожитой апостолами-миссионерами, и показывает, что Иисус «поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь» (Мк 3,14). Чтобы способствовать общению и продвигать миссию, Иисус привёл апостолов в пустыню, чтобы они немного отдохнули (см. Мк 6,31-32). Они были призваны жить в общении с Отцом и Его Сыном, умершим и воскресшим в Святом Духе. Поэтому общение верных и отдельных Церквей внутри народа Божьего питается из общения с Троицей.

В Апаресиде подчеркнули, что призвание к миссионерскому апостольству призвано к общинности в Церкви, ведь нет апостольства без общинности.[21] Потому что есть реальность, которую нельзя забывать: соблазн быть христианами без Церкви, с индивидуальным духовным поиском или в какой-то степени сектантским, то есть исключающим и заложенным внутри одной группы, движения, ассоциации. Вера в Христа дошла до нас через Церковь, которая сделала нас членами одной семьи, вселенской семьи Бога в Католической Церкви и более малой семьи епархиальной и приходской общин.

Через учение Папы Франциска дух Апаресиды проник в Инструкцию Конгрегации по делам духовенства, которая нашла в нём новое теолого-пастырское видение, особенно подходящее, чтобы пролить новый свет на действующие канонические нормы в контексте их представления. Также новое видение подходит для поиска какого-либо вклада, который можно внести, чтобы поддержать пастырей и общины, которые на практике заботятся о том, чтобы провозглашать Христа тем, кто Его не знает, кто забыл Его, заново оживляя тем самым собственную миссионерскую и евангелизационную деятельность.[22]

Перспективы пастырского обращения

В перспективе Инструкции канонические нормы направлены на то, чтобы сделать пастырское обращение осуществимым разными групповыми способами: федеративным способом, присоединением, слиянием.[23] В любом случае не надо забывать, что приход – это большая Божья семья, состоящая из семей поменьше. Она объединяется вокруг Слова и Евхаристии и живёт в братстве, вдохновлённая Духом, не замкнутая в себе, но включённая в общество и открытая, тесно связанная с его стремлениями и трудностями.

А) Совместная ответственность в евангелизации. Чтобы быть общиной, все члены прихода ответственны – каждый согласно своей харизме, призванию и своим церковным обязанностям – за евангелизацию любого пространства. Святой Дух послан всем членам общины, чтобы они участвовали в общей миссии, как это произошло в Пятидесятницу (см. Деян 2,1-13)

Б) Обновление структур. Если миссией приходской общины является евангелизация, то следует переделать её структуру так, чтобы появилась сеть общин и групп, способных взаимодействовать таким образом, чтобы их члены чувствовали себя апостолами-миссионерами Христа в обоюдном общении и действительно ими были. Так Слово и Евхаристия создают динамичный источник миссионерского апостольства.

С) Миссионерские приходы. Точкой прибытия жизни приходской общины является провозглашение Царства. Поэтому просят, чтобы у каждого прихода был миссионерский характер. Обновление приходов в этом смысле заключается и в евангелизации больших городов, и в евангелизации сельских районов. Это требует воображения и творческого мышления, чтобы достичь толпы, которая жаждет Евангелия.

Д) Формация мирян. Приход не может быть миссионерским без подготовленных мирян, поскольку недостаточно доброй воли и открытости к провозглашению Царства. Следовательно, им должна быть обеспечена достойная формация – духовная, теологическая и пастырская – для эффективного провозглашения. Только через формацию мирян можно ответить на вызов этого времени, который затрагивает комплекс мира работы, культуры, науки и искусства, политики, средств информации и экономики, касается семьи и воспитания, профессиональной жизни, особенно в тех местах, в которых Церковь может присутствовать только через мирян.

Е) Модель первой христианской общины. Приход должен смотреть на жизнь первых христиан (см. Деян 2,42-47; 4,32-35), прототип любой общины, которая объединяется, чтобы разделить хлеб Слова и отпраздновать Евхаристию, чтобы упорствовать в катехизисе, в жизни таинств и в братской любви. Евхаристия, в которой черпает силу община апостолов, является для приходов школой христианской жизни. В ней, в единстве с евхаристической адорацией и практикой таинства примирения, формируются члены прихода, чтобы дать плоды, полные милосердия, примирения и справедливости для жизни мира.

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Ценность Инструкции можно заключить в динамике, которую приход должен приобрести для пастырского и миссионерского обращения всех его членов, начиная с пастырей и заканчивая последним из верных: следует выйти из рутины и из «так всегда делали», чтобы иметь смелость для столкновения со значимыми изменениями, которые происходят в обществе, культуре и в людях, став таким образом общиной, которая может передавать силу и радость Евангелия.[24]

Тем, кто отметил, что у документа характер утопии, следует напомнить слова Папы Франциска, который приглашает нас к взращиванию «здоровых утопий»: «Утопия хорошо растёт, если её сопровождают память и распознавание. Утопия смотрит в будущее, память – в прошлое, а настоящее распознаёт».[25] Другими словами, Инструкция хочет быть воплощением пастырского видения Evangelii gaudium: «Облик, который принимает надежда в конкретной исторической ситуации» или «что-то, что ещё не существует, что-то новое, но в сторону чего следует двигаться, начиная с того, что есть».[26]



Джанкарло Пани, SJ

Источник: La Civiltà Cattolica

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ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] EG 26-28. Эта же цитата берётся в Конгрегации по делам духовенства, Инструкция Пастырское обращение приходской общины на служении евангелизационной миссии Церкви, 29 июня 2020 год, №5 и 29 в https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#ita/ Далее Инструкция будет упомянута под сокращением ПО.

[2] ПО 8-9.

[3] См. сноску 1.

[4] Папа Франциск, Послание к Всемирному дню миссий 2020 (31 мая 2020) См. Senza di Lui non possiamo far nulla, Città del Vaticano, Libr. Ed. Vaticana – San Paolo, 2019, 16 s.

[5] ПО 1, Речь к настоятелям от 16 сентября 2013 года.

[6] ПО 3.

[7] Там же.

[8] ПО 7.

[9] Папа подчеркнул во время интервью отцу Антонио Спадаро в 2016-м: «Быть частью народа – значит быть частью общей идентичности, состоящей из социальных и культурных связей» (A. SPADARO, «Le orme di un pastore», in J. M. BERGOGLIO – PAPA FRANCESCO, Nei tuoi occhi è la mia parola. Omelie e discorsi di Buenos Aires. 1999-2013, Milano, Rizzoli, 2016, XVI).

[10] ПО 27, см. также 28-33.

[11] См. Benedetto XVI, Discorso ai partecipanti all’Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici (22 settembre 2006).

[12] Там же.

[13] EG 27.

[14] См. Папа Франциск, Письмо Народу Божьему, странствующему в Германии (29 июня 2020 года): «Я помню, как на встрече с вашими пастырями в 2015 году я сказал, что одним из первых великих соблазнов на церковном уровне была вера в то, что решения проблем настоящего и будущего придут только с реформами исключительно структурного, организационного и бюрократического типа, но, в конце концов, эти реформы не затронули бы жизненное ядро, которое требует внимания».

[15] ПО 25.

[16] Папа Франциск, Общая аудиенция, 19 июня 2019 года.

[17] См. ПО 30-32.

[18] См. ПО 40.

[19] Сообщение от пресс-центра Святого Престола от 20 июля 2020.

[20] Св. Иоанн Павел II Discorso di apertura dei lavori della IV Conferenza Generale dell’Episcopato Latinoamericano, 12 ottobre 1992, nn. 6 e 10.

[21] См. Бенедикт XVI, Discorso alla Sessione inaugurale dei lavori della V Conferenza generale dell’Episcopato Latinoamericano e dei Caraibi, 13 maggio 2007.

[22] См. Папа Франциск, Discorso agli aderenti al servizio per le cellule parrocchiali di evangelizzazione, 18 novembre 2019.

[23] См. ПО 46-48.

[24] См. ПО 122.

[25] Папа Франциск, Dizionario ai membri della Pontificia Commissione per l’America Latina, 28 febbraio 2014.

[26] Х. М. Бергольо – Papa Francesco, Nei tuoi occhi è la mia parola…, cit., 193.