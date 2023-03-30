Бруни: Папа хорошо отдохнул, клиническая картина улучшается

В полдень 30 марта директор Зала печати Ватикана сообщил, что Папа Франциск, который со вчерашнего дня находится в римской клинике им. Агостино Джемелли из-за респираторной инфекции, продолжает плановое стационарное лечение и сегодня утром вернулся к работе. Перед обедом он уединился для молитвы в маленькой больничной часовне. Передает русская служба Vatican News.

«Ночью Его Святейшество Папа Франциск хорошо отдохнул. Клиническая картина постепенно улучшается, и он продолжает запланированное лечение». Об этом заявил глава пресс-службы Ватикана Маттео Бруни в сообщении для журналистов о состоянии здоровья Папы Римского, который со вчерашнего дня пребывает в больнице им. Джемелли в связи с респираторной инфекцией.

В коммюнике сообщается, что утром 30 марта «после завтрака Папа прочитал несколько газет и возобновил деятельность». «Перед обедом, – говорится далее в сообщении, – он отправился в часовню в своих частных апартаментах, где помолился и принял Евхаристию».

Вчера вечером пресс-секретарь Ватикана сообщил, что в последние дни Папа Франциск жаловался на некоторые трудности с дыханием; 29 марта он прибыл в больницу им. Агостино Джемелли, чтобы пройти запланированное медицинское обследование. «Результат показал наличие респираторной инфекции (исключая заражение COVID-19), что потребует необходимого стационарного лечения на протяжении нескольких дней».