Братство «Общение и освобождение» возглавил мирянин

После отставки священника Хулиана Каррона с поста президента братства «Общение и освобождение» (Communione e Liberazione) эту должность временно будет занимать вице-президент движения мирянин Давиде Проспери. Об этом Проспери сообщил в ходе собрания Центральной диаконии упомянутого братства 27 ноября. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Секун.

Это служение было вверено вице-президенту братства после его беседы с префектом Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни кардиналом Кевином Фарреллом, который подтвердил, что в соответствии с 19-й статьей Устава братства в случае отставки президента его преемником становится заместитель. Центральная диакония приняла к сведению передачу полномочий Проспери и выразила ему всецелую готовность к сотрудничеству. Новый президент ad interim в письме к собратьям по движению сообщает: кардинал Фаррелл «попросил меня принять на себя эту ответственность, и я, хотя и осознаю все мои пределы, согласился».

Давиде Проспери будет возглавлять движение до новых выборов, которые не могут быть проведены ранее чем через год. Выборы нового президента могут состояться только после одобрения нового устава, который будет пересмотрен под надзором Департамента по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Новые положения устава должны «как можно более адекватным образом отражать оригинальность нашей харизмы и, следовательно, специфическую идентичность братства “Общение и освобождение” в лоне Церкви», – поясняет Проспери. Для этого по согласованию с ватиканским ведомством будет создана специальная комиссия, через которую каждый желающий сможет внести свои предложения.

Префект Департамента по делам мирян призвал Давиде Проспери прилагать усилия к тому, чтобы жизнь братства укреплялась, а его деятельность продолжалась. «Вверенное мне задание я принял как акт послушания Святейшему Отцу, – пишет Проспери, – и я намерен выполнять его как служение ради жизни нашей общины и каждого из вас. В рамках возможного я хотел бы выслушать всех и предоставить пространство для инициативы всем, кто захочет сотрудничать».