«Божьи коровки» отпраздновали Рождество Христово (ФОТО)

29 декабря воспитанники Центра детского досуга «Божьи коровки» при Кафедральном Соборе Преображения Господня отпраздновали Рождество Христово.

Рассказывает руководитель Центра Анна Завадская:

— Дети приготовили небольшое представление с евангельским сюжетом для гостей праздника — родителей и духовенства Епархии. По сложившейся традиции, самых маленьких овечек своей паствы с Рождеством пришел поздравить епископ Иосиф Верт.

В этом году, в связи с ограничительными мерами, маленькие артисты могли пригласить только одного члена семьи, поэтому праздник получился камерным и немноголюдным.

Отыграв представление, малыши не только получили долгожданные подарки, но и сами одарили всех пришедших сувенирами, изготовленными своими руками, ведь в Рождество никто не должен остаться без внимания.

Этим мероприятием детский центр завершил работу в уходящем году и вновь распахнет свои двери для ребят уже в новом 2021 году.

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В своём фейсбуке Анна сделала такую запись:

«Вот и мы с «Божьим коровками» отпраздновали Рождество. Фотографии ярко передают всю гамму живых неподдельных детских эмоций- это и слезы волнения, и радость ожидания сюрпризов, и улыбки для любимых родителей. Говорят, что человек лучше всего помнит те события, которые вызвали прилив эмоций. И даже людей мы запоминаем чаще всего по тому, какие чувства пережили благодаря им.

Вчерашний праздник в нашем детском центре, я уверена, запомнится надолго и детям и взрослым. Это была настоящая чистая радость!»



Смотрите фоторепортаж о событии, подготовленный ТВ «Кана»: