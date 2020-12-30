«Божьи коровки» отпраздновали Рождество Христово (ФОТО)

«Божьи коровки» отпраздновали Рождество Христово (ФОТО)

Декабрь 30, 2020

29 декабря воспитанники Центра детского досуга «Божьи коровки» при Кафедральном Соборе Преображения Господня отпраздновали Христово.

Рассказывает руководитель Центра :

— Дети приготовили небольшое представление с евангельским сюжетом для гостей праздника — родителей и духовенства Епархии. По сложившейся традиции, самых маленьких овечек своей паствы с Рождеством пришел поздравить епископ Иосиф Верт.

В этом году, в связи с ограничительными мерами, маленькие артисты могли пригласить только одного члена семьи, поэтому праздник получился камерным и немноголюдным.

Отыграв представление, малыши не только получили долгожданные подарки, но и сами одарили всех пришедших сувенирами, изготовленными своими руками, ведь в Рождество никто не должен остаться без внимания.

Этим мероприятием детский центр завершил работу в уходящем году и вновь распахнет свои двери для ребят уже в новом 2021 году.

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В своём фейсбуке Анна сделала такую запись:

«Вот и мы с «Божьим коровками» отпраздновали Рождество. Фотографии ярко передают всю гамму живых неподдельных детских эмоций- это и слезы волнения, и радость ожидания сюрпризов, и улыбки для любимых родителей. Говорят, что человек лучше всего помнит те события, которые вызвали прилив эмоций. И даже людей мы запоминаем чаще всего по тому, какие чувства пережили благодаря им.

Вчерашний праздник в нашем детском центре, я уверена, запомнится надолго и детям и взрослым. Это была настоящая чистая радость!»


Смотрите фоторепортаж о событии, подготовленный ТВ «Кана»:

 

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