Ботсвана: католический епископ скончался, потеряв сознание во время Мессы

Епископ города Франсистауна в Ботсване Энтони Паскаль Ребелло скончался после того, как потерял сознание во время Св. Мессы 4 мая. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на CNA.

Епископ Ребелло – кениец индийского происхождения, в марте ему исполнилось 74 года.

Заупокойную Мессу по епископу Ребелло совершил 14 мая в соборе Франсистауна епископ Ситембеле Сипука из ЮАР. 15 мая реквием по усопшему на городском стадионе также возглавил архиепископ Габоронский Фрэнк Нубуасах SVD.

Уроженец Найроби, Ребелло стал членом Общества Слова Божия (вербисты) в 1977 году, когда был рукоположен во священника. В 1984 вместе с двумя братьями-вербистами он открыл первую в Кении миссию Общества Слова Божия в Кайоле. Ребелло служил на приходах в Анголе и Ботсване, был главой провинции вербистов в Кении. Ординарием епархии Франсистауна назначен в 2021-м.

В 2022 году «епископ Тони», как его называли в епархии, подвергся нападению грабителей и получил серьезные ранения, но выздоровел и продолжил служение. Особо важной частью миссии диоцеза епископ Ребелло называл служение и помощь мигрантам и беженцам из Бурунди, Анголы, Зимбаве и Уганды, нашедшим убежище в Франсистауне.