Больница «Бамбино Джезу» присоединилась к проекту помощи детям из Эфиопии

Президент ватиканской детской клиники «Бамбино Джезу» Мариелла Энок присоединилась к гуманитарному проекту «Я люблю Эфиопию», начатому Обществом святого Викентия де Поля. В рамках проекта будут открыты гуманитарные коридоры для больных детей, которые смогут получать медицинскую помощь в Италии. Доставкой и приемом юных пациентов займутся волонтеры. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

14 декабря Мариелла Энок подписала соглашение с президентом римского отделения Общества святого Викентия де Поля Джулиано Крепальди, и первый ребенок, страдающий онкологическим заболеванием, уже прибыл в Италию.

В информационном сообщении Общества святого Викентия говорится, что в Эфиопии происходит «молчаливое массовое убийство» людей, которые становятся жертвами войны между федеральной армией и Народным фронтом освобождения Тыграя. В Эфиопии трудятся Дочери милосердия – женская миссионерская конгрегация, следующая харизме святого Викентия де Поля. По мере своих возможностей монахини отвечают на сложившуюся чрезвычайную ситуацию, стараясь предотвратить торговлю людьми и помочь детям и подросткам, в первую очередь детям с инвалидностью, неимущим и нуждающимся в самом необходимом. Сестры «чувствуют нравственный долг сделать все возможное для защиты их жизней и уважения человеческого достоинства как уникальной и неприкосновенной ценности», гласит информационное сообщение.

Благодаря гуманитарному коридору в Италию смогут приехать дети, состояние которых делает слишком опасным пребывание в Эфиопии. В Италии будет проходить сбор пожертвований в специальный фонд, о котором организаторы рассказали на пресс-конференции в Риме 16 декабря.