Болгария и Северная Македония: статистика Католической Церкви

5 мая начнется 29-й апостольский визит Папы Франциска, который отправится в Болгарию и Республику Северная Македония. Северную Македонию Римский Папа посетит впервые в истории. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

В Болгарии проживают 68 тысяч католиков, что составляет менее 1 процента от численности населения. Церковь насчитывает 55 приходов, объединенных в 3 церковных округа, которыми управляют 4 епископа. В стране несут служение всего 57 священников, один постоянный диакон, пятеро монахов, 63 монахини, три миссионера из мирян и 74 катехизатора. Один кандидат готовится к священству. В Болгарии католики управляют двумя школами первой ступени, которые посещают 63 ребенка. Католическая община содержит две амбулатории, два дома для престарелых и инвалидов, четыре приюта для сирот. Есть две католические семейные консультации.

В Республике Северная Македония проживают, согласно данным Папского ежегодника, всего 15 тысяч католиков (0,72 процента населения), однако, по утверждению Ординария Скопье и Апостольского экзарха Македонской Греко-Католической Церкви епископа Киро Стоянова, католиков в стране 20 тысяч, из них 15 тысяч – византийского обряда. Здесь действуют 10 приходов и девять пастырских центров. Всего в стране 22 католических священника, 30 монахинь, шесть миссионеров-мирян, 13 катехизаторов, 7 семинаристов. Католическая община опекает один дом престарелых и одно детское дошкольное учреждение.

Святейший Отец вылетит из Рима в воскресенье рано утром; прибытие в Софию ожидается в 10 часов по местному времени. В этот день в болгарской столице Папа примет участие в традиционной встрече с властями, пообщается с Патриархом и Священным Синодом Болгарской Православной Церкви, а пополудни возглавит Святую Мессу под открытым небом. На следующий день утром Папа отправится в город Раковски, где в ходе Мессы преподаст Первое Святой Причастие детям и встретится с католической общиной, а затем, вернувшись в Софию, примет участие в миротворческой межрелигиозной встрече.

Во вторник 7 мая Святейший Отец посетит Северную Македонию: здесь пройдет его встреча с властями, экуменическая и межрелигиозная встреча с молодежью, встреча со священниками и их семьями и с монашествующими. Святую Мессу Папа отслужит в 11 часов 30 минут. Утром Папа посетит – вместе с религиозными лидерами – Мемориал Святой Матери Терезы Калькуттской и встретится с бедными.