Более тысячи автобусов доставят католиков в Абу-Даби на Папскую Мессу

Дубай, ОАЭ. Более тысячи автобусов отвезут католиков на встречу с Папой Римским из Дубая в Абу-Даби 5 февраля 2019 года.

Автобусы будут отправляться от четырех станций: Al Nada, Al Qusais Bond Park, Wonderland и Safa Park уже накануне, 4 февраля, с 23:00 до 03:15 следующего дня.

Все, кто получил билеты на встречу с Папой Франциском, смогут занять бесплатное место в автобусе. Организаторы предупреждают всех участников встречи о необходимости взять с собой воду и сухой паек. Ожидается, что Св. Мессу на стадионе Заеда в Абу-Даби посетят около 135 тысяч человек.

Как сообщалось ранее, работники частного сектора ОАЭ, которые будут принимать участие в мероприятии, 5 февраля получат официальный выходной. Ворота на стадион будут открыты с 05:00, за пять часов до начала Мессы.



Источник: «Русские эмираты»