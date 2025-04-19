Литургия Воспоминания Страстей Господних в Кафедральном соборе Новосибирска (+ ФОТО)

Вечером 18 апреля в Кафедральном соборе Преображения Господня Епископом Иосифом Вертом в сослужении приходского духовенства и при участии студентов Католической Высшей Духовной Семинарии в Петербурге была совершена Литургия Великой Пятницы.

В начале службы алтарь полностью обнажён: без креста, без подсвечников, без покровов. В Великую Пятницу – день крестной смерти и погребения нашего Господа, день Великого Жертвоприношения, которым совершилось искупление всего мира, – Месса не служится, однако верные имеют возможность причаститься Святыми Дарами, освященными накануне.

Правящий Архиерей простирается ниц перед обнаженным алтарем в знак благоговения перед великой тайной Смерти Бога — это, пожалуй, один из самых эмоциональных моментов всего Священного Пасхального Триденствия.

Литургия слова Страстной Пятницы иллюстрирует и позволяет заново пережить таинство Распятия Христа как кульминацию Истории Спасения. Христос, Который добровольно отдает Свою жизнь на кресте, является Отроком Господним из Книги пророка Исайи (1-е чтение: Ис 52,13-53,12), исполнившим волю Отца и соединившим в Своем лице достоинство Священника и Жертвы (2-е чтение: Евр 4,14-16; 5,7-9). Его уничижение является залогом Его победы (респонсориум: Флп 2,8-9), а описание Страстей по Евангелию от Иоанна (этот текст читается по ролям и нараспев) подчеркивает царственное достоинство Распятого Господа. О том же свидетельствует красный цвет литургических облачений: одновременно – и цвет мученичества (крови), и цвет царского пурпура.

Особенностью богослужения Страстной Пятницы является обширная Общая молитва верных, состоящая из десяти прошений, коими подчеркивается универсализм Божия замысла Спасения. Церковь последовательно молится за себя саму, за своего Предстоятеля — Папу Римского, за все чины и степени своих чад, за катехуменов, за всех христиан и их единство, за иудеев (ветхозаветный народ Божий), за всех верующих в Бога нехристиан, за неверующих людей доброй воли, за правящих государствами и за претерпевающих бедствия.

В продолжающем богослужение Чине почитания Святого Креста (предстоятель перед алтарем снимает с него фиолетовые покровы) Пасхальная Мистерия явлена в ее синтетическом единстве: Крест — вот истинный Алтарь, на котором будет принесена Жертва, и потому он неотделим от Воскресения, что выражено в соответствующих антифонах:

Исполнение приходским хором Кафедрального собора



Затем верные восстанавливают свои силы для продолжения пути во Христе, принимая Святое Причастие, а молитва после Причастия возносит благодарение Богу за новую жизнь, дарованную посредством страданий и Воскресения Христа.

Исполнение приходским хором Кафедрального собора



В соответствии с многовековой традицией, по окончании богослужения Воспоминания Страстей Господних Святые Дары в дароносице переносятся ко Гробу Господню (макету пещеры с фигурой Иисуса в ней), где выставляются для поклонения. Здесь они будут находиться на протяжении всей Великой Субботы, вплоть до начала Мессы Навечерия Пасхи.

«Господи Иисусе Христе, жизнь и воскресение наше, подними нас из гроба грехов, посети и наполни нас духовной силой. Дай нам, укрепляясь в вере, надежде и любви, вместе со всеми святыми постичь величие любви Твоей. Ты так возлюбил нас, что ради нас претерпел смерть на Кресте, чтобы каждый верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Ты живёшь и царствуешь во веки веков. Аминь».



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Основные моменты богослужения Великой Пятницы-2025 – в фоторепортаже Юлии Шулус: