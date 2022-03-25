Богословское значение Акта посвящения России и Украины Непорочному Сердцу Марии

Совершая акт посвящения себя, всего человечества и особенно России и Украины Непорочному Сердцу Марии, мы просим Бога уподобить наши сердца ее любящему сердцу, дабы между детьми единой Матери воцарился мир. Об этом пишет сегодня русская служба Vatican News.

Президент Папской международной богородичной академии священник-мариолог Стефано Чеккин пояснил в эфире Радио Ватикана богословское значение Акта посвящения России, Украины и всего человечества Непорочному Сердцу Пресвятой Девы Марии.

Решение Папы Франциска – отметил отец Чеккин – вписывается в традиционное учительство Церкви, всегда вверявшей себя Деве Марии в моменты испытаний. В эти дни в Фатиме проходит конгресс в память о посвящении Португалии Непорочному Зачатию Пресвятой Девы Марии: это произошло в 1931 году. «Явления в Фатиме, — отметил отец Чеккин, — следует рассматривать в контексте пути, пройденного Португалией. В XVII столетии король Португалии был первым, кто посвятил себя Непорочному Зачатию, и он даже снял с себя корону и возложил ее на голову Непорочной. С тех пор португальские короли никогда не носили короны, оставив эту привилегию Непорочной Деве». В 1917 году, в год русской революции, а также Первой мировой войны, «Бог продолжал заботиться о нас через Марию, которая в Фатимских явлениях просила о посвящении ей России».

Таким образом, то, что произошло в Фатиме, вскоре «вышло за границы Португалии, чтобы стать реальностью, относящейся ко всему миру. Таким образом, речь идет о вверении сердцу Марии не только России и Украины, но и всего, что несправедливо, что идет против права человеческой личности, что несет в себе мафиозность. Все эти реалии мы желаем преобразить через Марию, чтобы реализовать лучший мир, — пояснил итальянский богослов. – Мы хорошо знаем: когда в семье есть разногласия между детьми, когда есть проблемы, именно мама старается принести мир. Это вверение (Непорочному Сердцу) рождается как раз отсюда».

Суть акта посвящения состоит в следующем: «Мария открыла нам путь к любви, она ответила, более, нежели какое-либо другое создание, на безграничную Божью любовь. Все мы призваны сообразоваться с ее Сердцем, чтобы любить Иисуса в других людях. Мы убеждены, что подлинный мир рождается не от ООН, не от оружия или политики государств, но исходит только от Бога. Таким образом, если мы хотим созидать мир, мы должны сообразовать наше сердце с той, которая возлюбила Бога и любит Церковь и братьев, то есть с Марией. Непорочное Сердце Марии – это сердце, любящее безгранично, целиком отдавая нам себя. Вот почему, если мы хотим по-настоящему созидать мир, мы должны отталкиваться от наших сердец, уподобив их Непорочному Сердцу Марии».

Президент Папской богородичной академии объяснил, почему Папа пригласил всех епископов и пресвитеров Церкви присоединиться к Акту посвящения России, Украины и всего человечества Непорочному Сердцу Марии: этот выбор связан с продвижением синодальности, столь важной для Папы Франциска. Мы не спасаемся в одиночку, как утверждает Св. Отец в энциклике Fratelli tutti, и мы должны все вместе возносить молитвы Богу: «В этот момент вся Церковь должна быть едина, как на большом синоде, как на большом соборе, прося Бога вмешаться».

Акты посвящения Непорочному Сердцу Марии уже совершали предшественники Папы Франциска: Пий XII, Павел VII и Иоанн Павел II. «Для нас, — пояснил отец Чеккин, — очень важно, что учительство Церкви всегда, на протяжении всей истории, взирало на Марию как на образ единства Церкви, как на ту, которая заботится о Церкви, и мы должны всегда взывать к ней в трудные мотменты, дабы она помогла найти решение. Самая прекрасная икона Богородицы, на мой взгляд, — это Мария, указывающая путь, Одигитрия, Пресвятая Дева, указывающая путь к Иисусу. Своей мудростью, просвещенной Святым Духом, Церковь вновь и вновь утверждает, как это было сделано также на Втором Ватиканском соборе, что Мария – это знак непостыжимой надежды. Не будем забывать, что на протяжении своей истории в самые трудные моменты Церковь всегда призывала имя Марии, как напоминает нам Папское учительство. Таким образом, Папа Франциск находится в преемственности с учением Церкви».