«Бог идет со Своим народом». Послание Святейшего Отца Франциска на 110-й Всемирный день мигранта и беженца (29 сентября 2024 г.)

Дорогие братья и сестры!

29 октября 2023 года завершилась первая сессия XVI очередной Генеральной ассамблеи Синода епископов, позволившая нам углубить понимание синодальности как изначального призвания Церкви. «Синодальность предстает прежде всего как совместное странствие Народа Божьего и как плодотворный диалог между харизмами и служениями ради грядущего Царства Божьего» (Сводный отчет, Введение).

Акцент на синодальном измерении позволяет Церкви заново открыть свою природу как странствующего Народа Божьего по пути истории, можно сказать, «мигранта» по направлению к Царству Небесному (ср. Lumen gentium, 49). Отсылка к библейскому повествованию об Исходе, которое представляет народ Израиля на пути к земле обетованной, будет естественна: долгий путь от рабства к свободе, который предвосхищает путь Церкви к окончательной встрече с Господом.

Мигранты нашего времени, как и мигранты всех эпох, являют живой образ Божьего народа на пути к вечной родине. Их путь надежды напоминает, что «наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа» (Фил 3:20).

У этих двух образов — библейского исхода и мигрантов — есть несколько общих черт. Как и народ Израиля во времена Моисея, мигранты часто бегут от угнетения и насилия, опасностей и дискриминации, отсутствия перспектив развития. Как и евреи в пустыне, мигранты встречают на своем пути множество препятствий: их мучают жажда и голод, они изнурены трудом и болезнями, их подталкивает отчаяние.

Однако основополагающая реальность исхода, как в целом, так и в отдельных случаях, заключается в том, что Бог предшествует и сопровождает путь Своего народа и всех Своих детей везде и повсюду. Присутствие Бога среди народа — это уверенность в истории спасения: «Господь, Бог твой, Сам пойдёт с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя» (Втор. 31:6). Для народа, вышедшего из Египта, это присутствие проявляется в разных формах. Облачный столп и огненный столп показывают и освещают путь (ср. Исх 13:21). Скиния собрания, охраняющая ковчег завета, позволяет лучше переживать близость Бога (ср. Исх 33:7). Знамя с бронзовым змеем обеспечивает божественную защиту (ср. Числ 21:8-9). Манна и вода (ср. Исх 16–17) — дары Бога голодным и жаждущим людям. Скиния — это форма присутствия, имеющая особенную ценность для Господа. Во время царствования Давида Бог отказывается от храма, чтобы продолжать жить в шатре и ходить со Своим народом «из скинии в скинию и из жилища в жилище» (1 Пар 17:5).

Многие мигранты считают Бога своим спутником, проводником и якорем спасения. Ему они вверяют себя перед отъездом и к Нему обращаются во время нужды. В Нем они ищут утешение в минуты отчаяния. Благодаря Ему на пути встречаются добрые самаритяне. Ему в молитве они доверяют свои надежды. Сколько Библий, Евангелий, молитвенников и розариев сопровождают мигрантов в их путешествиях через пустыни, реки и моря, через границы всех континентов!

Бог не только ходит вместе со Своим народом, но и присутствует в Своем народе, в том смысле, что Он отождествляет Себя со всеми и каждым на пути их истории — особенно с последними, бедными и маргиналами, — как бы продлевая тайну Воплощения.

Поэтому встреча с мигрантом, как и с каждым нуждающимся братом и сестрой, «также является встречей с Христом. Он Сам сказал нам это. Это Он стучится в нашу дверь голодным, жаждущим, странником, нагим, больным, заключенным, прося встретить его и помочь» (проповедь на Мессе с участниками встречи «Свободные от страха», Сакрофано, 15 февраля 2019 года). Страшный суд, о котором повествует Матфей в 25-й главе своего Евангелия, не оставляет сомнений: «Я был странником, и вы приняли Меня» (ст. 35); и еще: «истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (ст. 40). Таким образом, каждая встреча на пути — это возможность встретиться с Господом; и эта возможность наполнена спасением, потому что в сестре или брате, нуждающихся в нашей помощи, присутствует Иисус. В этом смысле бедные спасают нас, потому что позволяют нам узреть лик Иисуса Христа (см. Послание на Третий всемирный день бедных, 17 ноября 2019 года).

Дорогие братья и сестры, в этот день, посвященный мигрантам и беженцам, давайте объединимся в молитве за всех тех, кто вынужден покинуть свою землю в поисках достойных условий жизни. Давайте почувствуем, что мы на пути вместе с ними, давайте вместе образуем «синод» и поручим их всех, а также ближайшую синодальную ассамблею «заступничеству Пресвятой Девы Марии — знамению надежды и утешения для верного Народа Божьего» (Сводный отчет, Продолжение пути).

Молитва

Боже, Отче всемогущий,

мы Твоя Церковь паломников

на пути к Царству Небесному.

У каждого из нас есть родная земля,

но мы как будто иноземцы.

Каждый чужой край — наша родина,

но каждая родина для нас — чужая земля.

Мы ходим по земле, но гражданство наше на небесах.

Не дай нам превратиться в хозяев

той части мира,

которую Ты дал нам во временное жилище.

Помоги нам никогда не прекращать идти

вместе с нашими братьями и сестрами-мигрантами

к вечному жилищу, которое Ты приготовил для нас.

Открой наши глаза и наши сердца,

чтобы каждая встреча с нуждающимися

стала встречей с Иисусом,

Твоим Сыном и нашим Господом.

Аминь.



Рим, Латеранская базилика, 24 мая 2024 года, память Пресвятой Девы Марии Помощницы христиан.

ФРАНЦИСК



Источник: сайт Конференции католических епископов России