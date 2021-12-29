Близится к завершению реставрация базилики Рождества Христова в Вифлееме

В 2013 году некоторые части церкви Рождества, построенной в Вифлееме на месте, где родился Иисус Христос, находились под угрозой обрушения. Сегодня близится к завершению реставрация старинного каменного храма, хотя еще предстоит проделать важные работы, пишет Седмица со ссылкой на National Catholic Register.

Мазен Карам, генеральный директор Bethlehem Development Foundation (BDF), сказал, что восстановление базилики было «священной миссией». «Это восстановление не было выбором. Это был долг. Мы не могли допустить, чтобы церковь разрушалась, поэтому она здесь для следующих поколений », — сказал Карам.

Мозаики на стенах с золотым фоном были недавно восстановлены до своего прежнего великолепия.

Реставрация «гарантирует, что церковь просуществует еще как минимум 500 лет без серьезных вмешательств и, надеюсь, просуществует еще 2000 лет», — сказал Карам.

Из-за задержек, вызванных пандемией COVID-19, восстановление займет еще год. Фонд развития Вифлеема собрал на реставрацию 2,65 миллиона долларов из необходимых 18 миллионов долларов.

Хотя церковь на протяжении десятилетий уже демонстрировала приметы упадка и разрушения, только в 2009 году, когда палестинские власти учредили Президентский комитет по восстановлению церкви Рождества Христова, этот импульс начал набирать обороты. Власти наняли экспертов, чтобы изучить структуру церкви и подготовить план действий.

Построенная в 339 году, церковь была разрушена в шестом веке. Перестроенный в том же веке, храм был значительно расширен с годами. Хотя он ремонтировался в разное время за последние 1700 лет (последний капитальный ремонт был в 1480 году), время и десятки миллионов паломников взяли свое.

Нестабильная крыша, окна и стены протекали до такой степени, что были сильно повреждены фрески, мозаика и внутренние деревянные балки. Сажа от свечей покрывала стены, скрывая бесценные мозаики, и оставляла церковь темной и мрачной.

Однако, прежде чем реставрация могла начаться, необходимо было собрать миллионы долларов, и три религиозных хранителя, которые поддерживают базилику,— православный Иерусалимский Патриархат, католическая Кустодия Святой Земли и Армянский Патриархат — должны были отложить свои многовековые разногласия и согласиться на проект реставрации.

В монументальной реставрации древнего храма, который был внесен в список Всемирного наследия в 2012 году и сразу же занесен в список «сооружений, нуждающихся в немедленном ремонте», участвовала международная команда из почти 200 архитекторов, инженеров, реставраторов, химиков, биологов, геологов и археологов.

Piacenti, итальянская реставрационная компания с 150-летней историей, которая также восстановила галерею Уффици во Флоренции и многие другие известные здания, возглавила проект вместе с находящейся в Вифлееме Community Development Group, местной консалтинговой фирмой в области архитектуры, проектирования и управления проектами.

Реставраторы работали сверху вниз, стоя на ярусах строительных лесов. Первым делом они отремонтировали и законсервировали гниющую крышу, используя материалы итальянских церквей 300–400-летней давности. Затем были восстановлен окна, проведена работа над главным входом и восточной дверью нартекса, главного входа в базилику.

Согласно президентскому комитету Палестины, при восстановлении базилики «была приоритетом» защита главного входа в церковь. В ходе работ специалистам по реставрации удалось обнаружить скрытую верхнюю часть огромной деревянной восточной двери.

При ремонте купели реставраторы с радостью обнаружили оригинальную купель, вырезанную из камня и имеющую форму православного креста. «Во времена раннего христианства можно было войти в купель», — сказал Карам.

«Мы не знали, что ее уменьшили в какой-то момент истории», — сказал о базилике Карам. Как со структурной, так и с эстетической точки зрения приоритетным было восстановление деревянных наличников, деревянных балок, расположенных над капителями. Анализ показал, что они датируются шестым веком.

Специалисты по реставрации мозаики обследовали все 125 квадратных метров настенной мозаики, которая была повреждена потоками дождевой воды, и обнаружили новый фрагмент изображения ангела на северной стене.

Помимо ремонта мраморных полов, реставраторы тщательно отремонтировали прекрасные мозаичные «ковры» — полы церкви, расположенные в нефе и северном трансепте.

Археологи также раскопали участок, расположенный примерно на 31 дюйм ниже уровня пола, по которому ходят посетители, и защищенный съемными деревянными балками, и обнаружили продолжения существующих геометрических «ковров».

Наконец, Фонд развития Вифлеема смог отреставрировать 50 колонн церкви, 32 из которых украшены картинами, организовав кампанию «Примите колонну».

Тем не менее, BDF все еще ищет пожертвования в размере 2 миллионов долларов для ремонта внешнего и внутреннего каменного пола, а также для установки системы климат-контроля.

«Влажность атакует крышу и дерево», — отметил Карам. Он сказал, что многолетний проект реставрации уже принес радость как местным христианам, так и гостям Вифлеема. «Это место рождения Иисуса — здесь все произошло. Для христиан пребывание в Вифлееме, где останавливались Мария и Иосиф, укрепляет нашу Христианскую веру».

Он добавил, что хотя базилика Рождества очень древняя, «это живая церковь».