Блаженный Д.Г. Ньюман вскоре будет провозглашен святым. Изданы также другие декреты Конгрегации по канонизации святых.

Во вторник 12 февраля Папа Франциск принял префекта Конгрегации по канонизации святых кардинала Джованни Анджело Беччу и утвердил в в ходе аудиенции восемь представленных его рассмотрению декретов. В первом из них признаётся истинность чуда, приписываемого заступничеству английского конвертита XIX века, кардинала Джона Генри Ньюмана, ранее уже причисленного к лику блаженных. Таким образом было исполнено необходимое условие для причисления его к лику святых.

Кардинал Джон Генри Ньюман (1801-1890 гг.) был одним из виднейших теологов позапрошлого столетия. Он принадлежал по рождению к Англиканской Церкви, имел в ней священный сан и был профессором Оксфордского университета. Возглавив движение так называемого «англокатолицизма» и «оксфордское движение», он затем, в возрасте 44 лет, принял католичество, двумя годами позднее был рукоположен в священники и вступил в монашескую конгрегацию — Ораторий Св. Филиппа Нери. За год до смерти Папа Лев XIII возвел его в кардинальское достоинство.

Еще один декрет, коим признаётся действительность чуда, открывающего путь к причислению к лику святых, касается индийской монахини сиро-малабарского обряда Мариам Трезии Ширамель Манкидиан (1876-1926 гг.), основательницы Конгрегации Сестер Святого Семейства.

Следующий декрет утверждает факт мученичества эквадорского иезуита Виктора Эмилио Москосо Карденаса, убитого из ненависти к вере в 1897 г., что означает его скорое причисление к лику блаженных.

Прочими пятью декретами признаются «героические добродетели» пяти подвижников веры, что означает, что их беатификационные процессы вступают в заключительную фазу (необходимо еще одно подтвержденное чудо, совершенное их заступничеством). Среди них венгерский кардинал Йожеф Мидсенти (1892-1975), итальянский приходской священник Джованни Баттиста Дзабони (1880-1939), испанский иезуит, священник Мануэль Гарсия Ньето (1894-1974) и две монахини: итальянская Стефания Формай (1876-1954) и колумбийская Мария Беренисе Дуке Энкер (1898-1993).

По материалам Vatican News