Блаж. Святослав Шевчук: «Пусть диалог и дипломатия одержат верх над войной»

Верховный архиепископ Киевский и Галичский Блаженнейший Святослав Шевчук обратился 28 февраля к братьям и сестрам во Христе. Передает русская служба Vatican News.

Предстоятель УГКЦ пишет о мужестве украинского народа: «Мы видели, что даже пожилые люди встают перед танками, чтобы не пустить их в свои села и города, мы видели, как целые селения выходят вместе, чтобы голыми руками заблокировать улицы для танков».

Иерарх выражает благодарность Святейшему Отцу: «Он твердо осудил тех, кто, начиная войну против других наций, воюют против своего же народа».

«Пусть диалог и дипломатия одержат верх над войной!» — взывает украинский иерарх.

Накануне, в воскресенье 27 февраля, Блаженнейший Святослав сообщил из Киева, что священники спускаются в подвалы и в бомбоубежища, чтобы совершать Божественную литургию и преподать людям Таинства. Иерарх обратился ко всем, у кого была возможность пойти в храм, исповедоваться и причаститься, пожертвовав это Святое Причастие за тех, кто не может участвовать в службе, и за военных. Предстоятель УГКЦ поблагодарил весь народ, а также братьев и сестер во всем мире, проявляющих солидарность с украинским народом.