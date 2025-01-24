Благовещение Марии: слушание и расположение. Катехизическое наставление Папы Франциска на общей аудиенции в Ватикане 22 января 2025 года

Апостол Лука в начале своего Евангелия демонстрирует влияние преобразующей силы Слова Божьего, которая достигает не только внутренних дворов храма, но действует и в бедном доме юной Марии, которая, будучи обручена с Иосифом, все еще проживает в своей семье.

После Иерусалима провозвестник великих Божьих откровений Гавриил, который в имени своем прославляет силу Бога, отправляется в деревню, которая ни разу еще не упоминалась в еврейской Библии — Назарет. В то время это была небольшая деревня в Галилее на окраине Израиля, пограничной зоне с язычниками и их оскверняющим влиянием.

Именно там ангел возвещает послание в столь неслыханной до этого форме и содержании, что это потрясает сердце Марии, оно неспокойно. Вместо классического приветствия «мир тебе» Гавриил обращается к Деве словами приглашения: «Радуйся!», «Ликуй!» Это столь дорогое приветствие для священной истории, так как его использовали пророки для того, чтобы возвестить пришествие Мессии (ср. Соф. 3, 14; Зах. 9, 9). Это приглашение к радости, с которым Бог обращается к Своему народу после завершения изгнания, когда Господь живым и действенным образом дает почувствовать Свое присутствие.

Помимо этого, Бог называет Марию любовным именем так же неизвестным в библейской истории — «kecharitoméne», что означает «преисполненная Божественной благодати». Мария исполнена Божьей благодати. Это имя дает понять, что любовь Божья уже давно обитала и продолжает пребывать в сердце Марии. Оно говорит о том, насколько Она благодатна (graziosa), и, прежде всего, какую искусную работу совершила в Ней Божья благодать, соделав Ее своим шедевром – полной благодати.

Это любовное наименование, которое Бог присваивает только Марии, сразу же сопровождается заверением «Не бойся!». Божье присутствие всегда дает нам эту благодать не бояться, и поэтому Он говорит Марии: «Не бойся!» «Не бойся!», — говорит в истории Бог Аврааму, Исааку, Моисею: «Не бойся!» (ср. Быт 15,1; 26,24; Втор. 31,8). И Он также говорит это нам: «Не бойся, иди вперед!»… И это прекрасно. «Я твой спутник на этой дороге». И это Бог говорит Марии. Всемогущий, Бог всего невозможного (ср. Лк. 1, 37) есть с Марией, Он вместе и рядом с Ней, является Ее спутником, Ее главным союзником, вечным «Я с тобой» (ср. Быт. 28, 15; Исх. 3, 12).

После этого Гавриил объявляет Деве свою миссию, напоминая внутри Ее сердца многочисленные библейские отрывки, которые относятся к царствованию и мессианству Младенца, Который должен родиться от Нее и то, что Младенец предстанет как исполнение древних пророчеств. Слово, нисходящее свыше, призывает Марию стать Матерью Мессии, Того столь ожидаемого давидического Мессии. Она – Матерь Мессии. Он станет царем, но не в человеческий и телесный способ, но божественным и духовным образом. Его имя будет Иисус, что значит «Бог спасает» (ср. Лк. 1, 31; Мф. 1, 21), тем самым напоминая всем и всегда, что только Бог спасает, а не человек. Иисус – Тот, в Ком исполняются данные слова пророка Исаии: «Не посланник, ни ангел, но Сам Господь спас их, потому что любит их и жалеет их» (Ис.63:9, ).

Эта весть о материнстве потрясает Марию до основания. Но как женщина умная, способная улавливать смысл происходящего (ср. Лк. 2, 19,51), Она стремится понять, распознать его. Мария ищет понимание не снаружи, но внутри Себя, как учит святой Августин «in interiore homine habitat veritas», то есть «внутри человека пребывает правда (De vera religione 39,72). И там, в глубине своего открытого и чувствительного сердца, Она распознает приглашение довериться Богу, Который приготовил для Нее особую «Пятидесятницу». Так же как в начале творения (ср. Быт, 1,2) Бог желает «покрыть» Марию Своим Духом, силой, способной открыть то, что закрыто, не нарушая его, не затрагивая человеческую свободу. Он хочет окутать Ее «облаком» своего присутствия (ср. 1Кор 10, 1-2), чтобы Сын мог жить в Ней, а Она в Нем.

И Мария загорается доверием, Она – «многосветлая свеща», как говорит Феофан в своем каноне Благовещению. Она отдает Себя, подчиняется, дает место: Она — «Богоделанен чертог» (там же). Мария принимает Слово внутрь Своего собственного тела и, таким образом, начинает величайшую миссию, которая когда-либо была возложена на женщину, на человеческое творение. Она посвящает Себя служению, но не как рабыня, но соработница Бога Отца, полная достоинства и власти для того, чтобы распоряжаться Божьими дарами (как это будет в Кане Галилейской), чтобы многие могли черпать из Ее рук.

Сестры, братья, научимся же у Марии, Матери Спасителя и нашей Матери, позволить Божьему Слову открыть наши уши, чтобы принять его и хранить, чтобы оно превратило наши сердца в скинии его присутствия, в гостеприимные дома, где возрастает надежда. Спасибо!



Папа Франциск,

Общая аудиенция в Ватикане 22 января 2025 года

Источник: «День Папы»