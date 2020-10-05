Благодарственное слово епископа Николая Дубинина, зачитанное им 4 октября 2020 года в Кафедральном соборе Непорочного Зачатия в Москве после совершенной хиротонии во время торжественной Святой Мессы

Ваше Высокопреосвященство, дорогие собратья в епископстве и священстве, монашествующие, возлюбленные во Христе братья и сестры!

Сложно передать словами чувства, которые я сейчас испытываю – как и осознать и постичь Божественную тайну, к которой сегодня мы вновь прикасаемся и в которой участвуем.

Я благодарен Всемогущему Милосердному Богу за дар жизни, за Его предивный спасительный замысел, за дар призвания.

Благодарен Церкви – Верховному Понтифику Папе Римскому Франциску, который оказал мне столь великое доверие и честь. Вам, дорогой владыка Павел, как предстоятелю нашей поместной Церкви, которому я поставлен в помощь и через руки которого я получил сегодня полноту священства. Благодарен епископам-соконсекраторам: Вам, владыка Кирилл и Вам, владыка Иосиф, которого сегодня мы поздравляем с днем рождения.

Я очень рад, что моя хиротония состоялась здесь – в московском кафедральном соборе, в месте, с которым связано очень многое в моей жизни. Здесь весной 1993 года, во время встречи молодежи в Вербное воскресенье, я впервые увидел живую и радостную Церковь. Здесь осенью того же года начал обучение в семинарии. Здесь 22 года назад принес вечные монашеские обеты, а в 2000 году здесь же был рукоположен во священники. В течение многих лет часто бывая здесь, молясь и общаясь с людьми, приобрел много духовных друзей. Здесь же сегодня получаю благодать епископского служения.

Сегодня наш огромный храм тесен для собравшихся – а при этом очень многие не смогли быть здесь физически из-за ограничений, связанных с пандемией. Но эти препятствия не в состоянии ослабить нашего духовного единства: многие участвуют в этой литургии дистанционно, благодаря прямой трансляции в интернете, очень много людей молится вместе с нами в эти дни. За это присутствие, доброжелательность и духовную поддержку от всей души благодарю.

Выражаю свою искреннюю сердечную благодарность всем тем, кто привел меня к этому моменту на пути со Христом. Хотелось бы перечислить каждого по имени, но здесь это невозможно, и я смиренно выражаю свою глубокую признательность:

Моим родственникам, близким и друзьям семьи, которые воспитали меня и сформировали мой характер и личность, особенно моим дорогим усопшим родителям Геннадию и Виктории, а также моей сестре Наталье.

Замечательным учителям , которые в школьные годы передавали свои знания и мудрость, прививали ценности и готовили к взрослой жизни, особенно моей первой учительнице Людмиле Ивановне Безбородовой и классному руководителю Лилии Евгеньевне Сорокиной.

Самоотверженным свидетелям Христа, сопровождавшим меня в первых сознательных шагах в Церкви, особенно архиепископу Тадеушу Кондрусевичу (который, к сожалению, не смог приехать на это торжество), священникам Богдану Северынику, с. Павле Бобэр, усопшей Ирине Михайловне Кайдановской.

Моему первому ректору семинарии – Слуге Божьему дону Бернардо Антонини, о скорейшей беатификации которого с упованием молюсь.

Моим собратьям в монашестве, прежде всего из моей духовной семьи – Ордена Братьев Меньших Конвентуальных, особенно усопшим братьям Григорию Цероху, Ланфранко Серрини, Юзефу Лапинскому, а также ныне здравствующим братьям Карлосу Троварелли, Дарию Харасимовичу, Яцеку Чиупинскому.

Моим собратьям по священству и духовным наставникам, особенно Ярославу Вишневскому, Иосифу Заневскому, Сергею Тимашову, Збигневу Копетю, Михаилу Нуцковскому, Мариано Седано.

Моим сотрудникам и соратникам в различных церковных служениях, особенно Игорю Баранову, Виталию Задворному, Ивану Сердюкову, Гражине Шишовой, Анне Матико, Марии Таривердиевой, Ольге Карповой, Евгению Мельникову, Ларисе Осташевской, Таисии Гутновой, Наталье Петрухиной, Анне Брацун, с. Оксане Бритик.

Народу Божьему Архиепархии Божией Матери в Москве и тех мест, где я служил, и которые навсегда останутся в моем сердце.

Моим новым сотрудникам и коллегам, а также всем, чьи служение и труд способствовали красоте этого дня: настоятелю кафедрального собора о. Владимиру Кабаку, церемониарию Дмитрию Калинкину, министрантам, ректору семинарии о. Константину Передерию и семинаритсам, с. Валентине Новаковской , хору и оркестру, сотрудникам курии и дома паломника, с. Наталье, с. Анне, с. Дороте, брату Адаму, флористам, волонтерам. Простите, если кого-то пропустил…

Большое спасибо всем и каждому из вас. Да благословит вас Господь и да подаст вам мир!



Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото Ольги Хруль