Благодарственная Святая Месса. Te Deum. 31 декабря 2020 года (ФОТО)

Вечером последнего дня 2020 года Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ Иосиф Верт возглавил в Кафедральном соборе Преображения Господня Святую Благодарственную Мессу.

Перед Рождественскими яслями верующие возблагодарили Бога за то, что Он дал пережить уходящий столь непростой 2020-й год, а также с молитвой и христианской надеждой взглянули на год грядущий — 2021-й.

После финального богослужения года состоялось поклонение Святым Дарам — Поместная Церковь в лице Преосвященного Иосифа, представителей духовенства епархии и верных прихода вознесла древний благодарственный гимн Te Deum («Тебя, Бога, хвалим»).



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