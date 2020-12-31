Благодарственная Святая Месса. Te Deum. 31 декабря 2020 года (ФОТО)

Благодарственная Святая Месса. Te Deum. 31 декабря 2020 года (ФОТО)

Декабрь 31, 2020

Вечером последнего дня 2020 года Ординарий Преображенской епархии в Новосибирске епископ возглавил в Кафедральном соборе Преображения Господня Святую Благодарственную Мессу.

Перед Рождественскими яслями верующие возблагодарили за то, что Он дал пережить уходящий столь непростой 2020-й год, а также с молитвой и христианской надеждой взглянули на год грядущий — 2021-й.

После финального богослужения года состоялось поклонение Святым Дарам —  Поместная Церковь в лице Преосвященного Иосифа, представителей духовенства епархии и верных прихода вознесла древний благодарственный гимн («Тебя, Бога, ).


Подробности — в фоторепортаже ТВ «Кана»:

 

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна