Библейские рассказы. Вифлеем, дом хлеба

Этот город расположен в Иудейских горах на высоте около 800 метров над уровнем моря. Название его на языке местных народов — Бет-Лехем, что означает буквально — дом хлеба. Откуда же такое странное название? Быть может, когда-то здесь выпекали хлеб для всего Израиля? Или выращивали так много пшеницы, что ею можно было торговать с другими городами? Но пшеница в горах растет плохо, да и хлеба в Вифлееме всегда было не больше, чем во всех остальных городах. Об этом библейском городе рассказывает материал Vatican News.

Некоторые места имеют историческую судьбу. Они были благословлены небесами. Послание, которое они несут в себе, настолько многогранно, что его невозможно постичь раз и навсегда. Так было с Вифлеемом, городом Давида и сына Давидова.

В ветхозаветном цикле патриархов Вифлеем упоминается как место смерти Рахили, жены Иакова. В Книге Бытия (35,19) говорится, что во время путешествия из Вефиля в Ефрафу пришло время любимой жене Иакова родить. Роды оказались трудными. Вскоре после рождения сына Вениамина «умерла Рахиль, и погребена на дороге в Ефрафу, то есть Вифлеем». Поставив памятник над ее могилой, Иаков раскинул свой шатер за Мигдаль-Эдером (Быт 35,21). Это последнее географическое упоминание стало предметом мессианского толкования в синагоге. «Иаков поставил шатер свой за башней стада (то есть за горой Сион – прим. пер.), местом, откуда Царь-Мессия должен явить Себя в конце времен». Для автора этой таргумической традиции история израильского народа – это история великого паломничества: народ находится в пути, в поисках отчизны. Он найдет свой истинный дом после того, как Мессия, пастырь Своего народа, раскинет Свой шатер среди людей. Вифлеем также называется «Ефрафа», что означает «плодовитый, плодородный». Патриарх Иосиф, прообраз Мессии, назван отраслью плодоносного дерева (Быт 49,22).

Вифлеем несколько раз упоминается в Книге Судей. Самым известным эпизодом, несомненно, является история Руфи и Вооза. Заключительная часть Книги Руфь хорошо известна, потому что она воспроизводится в родословии Господа Иисуса: «Салмон родил Вооза; Вооз родил Овида; Овид родил Иессея; Иессей родил Давида». Следует отметить, что Руфь, прародительница Давида, была моавитянкой.

Книга Руфь рассказывает историю еврейской семьи времен Судей. Из-за голода Елимелех со своею женою Ноеминью и двумя сыновьями отправился из Вифлеема жить на Моавитские поля. После смерти мужа и детей у Ноемини не было другого выбора, кроме как вернуться домой. Тогда одна из двух ее невесток, Руфь, моавитянка, решила сопровождать свою свекровь в путешествии в чужую землю. Недалеко от Вифлеема находился лагерь Вооза, дальнего родственника мужа Ноемини. Когда Руфь пошла на это поле, чтобы подбирать колосья за жнецами, Вооз спросил о ней и пришел ей на помощь. Вскоре после этого Вооз решил жениться на моавитянке Руфи. Но сначала ему нужно было выкупить поле, которое Ноеминь выставила на продажу. Старейшины города, благословляя супружескую пару, сказали Воозу: «Приобретай богатство в Ефрафе, и да славится имя твое в Вифлееме» (Руфь 4,11).

Книга Руфь начинается с рассказа о голоде. Проповедники в синагогах упоминали о десяти голодных периодах, от которых страдало и должно будет еще пострадать человечество: «Десятый не будет обычным голодом. Люди не будут жаждать ни хлеба, ни воды – они будут жаждать Слова Божьего».

В той же библейской книге (Руфь 3,15) содержится еще одно мессианское предание: в нем рассказывается о встрече Вооза с Руфью в поле. На следующий день, не желая, чтобы Руфь ушла с пустыми руками, Вооз дал ей шесть мер ячменя, которые она взвалила на плечи и принесла свекрови в Вифлеем. Синагогальное толкование шести мер ячменя раскрывает их символическое значение. Руфь видит в этих мерах пророчество о шести праведниках, которые произойдут от нее: «Эти праведники – Давид, Даниил и его спутники, а также Царь-Мессия».

Вифлеем известен тем, что является местом рождения Давида. Моавитянка Руфь считается прародительницей Давида. В Первой книге Царств (16,12) Давид предстает белокурым юношей «с красивыми глазами и приятным лицем». Греческая Библия уточняет: «Он был красив пред Господом». Во Второй книге Царств (глава 23) сохранились последние слова Давида, в которых Таргум усматривает намек на мессианскую эпоху: «Владычествующий над людьми будет праведен, владычествуя в страхе Божием».

Чтобы обосновать рождение Иисуса в Вифлееме, Евангелие от Матфея (2,1-6) ссылается на пророчество Михея (5,1). Эти слова имеют сильный мессианский резонанс в еврейской литургии: «А ты, Вифлеем Ефрафа, был слишком мал, чтобы быть в числе тысяч дома Иудина. Из тебя произойдет Царь Мессия, который будет править Израилем». Невозможно переоценить важность чтения текста в еврейском контексте.

Вспомнить Вифлеем – значит вспомнить родину Мессии и Его предков. Бог верен слову, которым поклялся Давиду. Святой Иероним Стридонский называет Вифлеем «домом Хлеба», который дается тем, кто жаждет Слова.

В библейском мире хлеб – это необходимая пища для жизни. Чудесным образом даруя хлеб через пророка Елисея и Своего Сына, Бог открывает Свое желание, чтобы человек жил в полной истине собственной телесной и духовной природы: «Хлеб наш насущный дай нам на сей день», – повторяет Иисус молитву, которой научил Своих учеников.

Помимо физического и телесного голода, в человеке есть еще один голод, желание иного хлеба: «Мы должны жаждать Бога: мы должны умолять молитвой у дверей Его присутствия, и Он даст пищу голодным» (Св. Августин, En. in Ps., 145,16).

Отвечая на искушение дьявола в пустыне, Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4,4).

Человек жаждет и алчет Бога. Более того: человек есть воплощение голода и жажды по Богу. «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь», – говорит Иисус в Капернауме после умножения хлебов (Ин 6,51). И пока Он не удовлетворит этот голод и жажду, нет покоя человеку: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе». (Св. Августин, Исповедь 1,1).

Вифлеем – это поистине дом Хлеба, нисшедшего с небес, чтобы спасти человечество от голода. Величайшая слава Вифлеема заключается в том, что он стал местом рождения Иисуса и вместе со всем своим окружением живет воспоминаниями о невыразимых тайнах, которые там происходили.



О. Фредерик Маннс OFM

(доцент экзегетики Нового Завета на Францисканском библейском факультете в Иерусалиме)

Рисунок Галины Воронецкой (Журнал «Фома»)