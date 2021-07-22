Библейские рассказы. Мария Магдалина

Рассвет озарял укреплённый город Магдалу, и во всем своем великолепии он предстоял утомлённым взорам учеников. Галилейское море сверкало в лучах восходящего солнца, как огромное зеркало. По другую сторону озера возвышались горы Гавланитиды.

Иисус предложил сделать короткую остановку там, где недавно была открыта новая синагога. Он хотел провозгласить там благую весть о Царстве Божьем. Чтобы не вводить в искушение учеников, Он намеренно избежал перехода через Тивериаду, недавно построенный город, возведённый римлянами на кладбище.

Магдала была богатым городом, расположенным на берегу озера Кинерет. Совсем не похожая на маленькую деревню Назарет, она славилась переработкой рыбы: это было процветающее занятие; в самом деле, рыба в той части озера водилась в изобилии. В народе город был известен как Мигдаль Нуния, рыбная башня.

Озеро Кинерет было названо так из-за своей формы, напоминающей арфу («кинор» на иврите), его также называли озером жизни. В него поступала вода из трёх источников. Высоко над Кинеретом сияла белизной вершина горы Хермон, слева от которой возвышались зеленые горы Ливана. Кинерет связывал Израиль с миром язычников. Правый берег поднимался к Десятиградию, где язычники были так же многочисленны, как саранча в Египте. Греческая мысль пыталась укорениться под портиками, которые часто посещали философы-стоики. Важными центрами были Гиппос и Гадара. Во внутренних районах равнина представляла собой один большой фруктовый сад. Первые гранаты и финики, появлявшиеся на рынке, привозили из этой местности.

Порт Магдалы настолько разросся, что привлекал с противоположного берега озера множество моряков, не принадлежавших к избранному народу. Для нужд язычников на местных рынках имелись роскошные помещения. Развратные обычаи моряков быстро прижились в городе. Женщин с дурной репутацией притягивало в эти стены, как мух на мёд.

«Почему мы остановились в нечистом городе?» – протестовал Иоанн, который с ранних лет знал книгу Левит. «Мы останемся всего на несколько часов», – отвечал Иисус. «Моя миссия – возвещать о Царстве Божьем, о нежности Бога, дарующего Себя милостиво». Летом город напоминал печь, в которой пытались сжечь трёх отроков из книги Даниила. Жителей часто мучила бессонница.

Симон и Андрей, профессиональные рыбаки, которые объединились с сыновьями Зеведея, обнаружили, что лодки их компании возвращаются в Капернаум пустыми. Моряки, довольные тем, что нашли новую команду, в которую вошли их бывшие товарищи, пригласили их на борт корабля.

Отплывавшая от пристани Магдалы лодка Симона была заблокирована роскошным судном, возвращавшимся в гавань. Две лодки чуть не столкнулись. Симон разозлился. Роскошная яхта была украшена великолепным балдахином, под которым в непринужденной позе лежала красивая женщина, окружённая флейтистами. Очевидно, эта женщина никогда не выходила на улицу без сопровождения. Иисус обратил Свой взор к горе Хермон. Пока Он говорил, женщина выглянула из-за балдахина, раздвинув занавески руками, унизанными драгоценными кольцами и браслетами, и увидела одетого в белое раввина. Охваченная любопытством, она приказала гребцам остановиться. Иисус обратился к ней и сказал: «Женщина, что это за роскошь? Зачем растрачивать Божьи дары? Когда придет жених, чем зажжешь светильник твой?».

Услышав о женихе, женщина вздрогнула и нервным жестом поправила длинные косы, спадавшие ей на грудь. Она сказала: «Учитель, твои слова непонятны. О каком женихе Ты говоришь?». Иисус ответил: «Господь вложил в тебя глубокое желание: потребность любить и быть любимой. Он призывает и тебя войти в тайну завета. Ты испорчена, но в тебе осталась глубина, которую невозможно уничтожить. Образ Бога в тебе может быть тусклым, но он всё ещё существует под грудой камней. Этот родник просит лишь дать ему излиться. Даже в самом испорченном существе есть неистребимое детство, которое можно возродить. Твоё сердце не полностью погружено во тьму. Почему бы тебе не позволить благодати излиться в загрязненный поток?».

Женщина опустила глаза, чтобы не встретиться взглядом с Учителем. Она задумалась, что значит «стать частью завета». Мария Магдалина соскользнула с подушек и подошла к Иисусу, умоляя Его прерывающимся голосом: «Чего Ты хочешь от меня? Что доброго я могу сделать, когда меня одолевают демоны?».

Иисус помолился, а затем повелел бесам оставить эту женщину. Из нее вышло семь демонов; их выход сопровождал неистовый крик. Все произошло как в мгновение ока. Иисус сказал ей: «Женщина, твое призвание теперь, когда ты освобождена, – открыть миру век сердца и сострадания. Для тебя откроется дверь Царства Божьего, когда ты найдешь ключ».

Женщина подошла и поцеловала край плаща Учителя. Ученики были удивлены этим жестом, который показался им слишком сокровенным. Учитель не протестовал. Она бросила к Его ногам кошелек с золотом. Иоанн отвернулся, чтобы не видеть эту сцену.

После этой встречи Мария Магдалина уволила музыкантов, продала свой дом вместе с драгоценными подарками, которые она получала от своих поклонников, и раздала деньги бедным. Она избавилась от золотых сандалий, которые любила носить. Освободившись от господствовавших над нею злых духов, она стала служить Господу. Весь город говорил о ее обращении: её бывшие богатые поклонники не понимали, что с ней произошло, они думали, что она сошла с ума. «Слишком большая любовь лишает разума», – повторяли они.

Теперь лодка Симона скользила по воде, потому что женщина приказала своим гребцам пропустить её. «Учитель, – попросил Симон, – сегодня вечером объясни нам Свои действия!». Справа виднелись Голанские горы, где Иисус исцелил одержимого человека в стране Гадаринской. Взгляды учеников были устремлены не на землю язычников, а на благословенную землю Израиля, куда пытались проникнуть демоны.

Марии Магдалине была дарована привилегия увидеть воскресшего Христа утром первого дня. Поскольку Иисус послал её донести весть о воскресении до апостолов, её назвали apostola apostolorum. Этой привилегии удостоилась женщина.



Фредерик Маннс

(библеист, почётный профессор Studium Biblicum Franciscanum в Иерусалиме)

На миниатюре — Мария Магдалина (фрагмент фрески из церкви доминиканцев в Больцано, Италия)

Источник: Vatican News