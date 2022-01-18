Беспорядки в Казахстане глазами католиков

Католики были «шокированы и дезориентированы» вспышкой беспорядков в Казахстане, передает REGNUM со ссылкой на Crux.

«Я никогда не видел такой недоброжелательности и агрессии, и это после стольких лет прекрасного межконфессионального сотрудничества, а также между Католической церковью и правительством, — рассказал отец Петер Пытловани, генеральный секретарь Конференции католического епископата Казахстана. — Но, похоже, что ни одна религиозная община не понесла значительного ущерба».

По словам о. Пытловани, церковные руководители ожидают разъяснений о том, кто стоит за беспорядками и причастны ли к ним внешние силы.

«После всех пережитых трудностей простые люди, похоже, возлагают большие надежды на то, что государство движется в лучшую сторону, а нынешний президент предпримет шаги для улучшения их положения, — заметил он. — Общество, судя по всему, по-прежнему готово доверять его правительству, если такие шаги будут продолжены».

В свою очередь Agenzia Fides отмечает, что Казахстан пытается вернуться к нормальной жизни, однако напряжение всё еще велико. По словам директора католической благотворительной организации Caritas в Казахстане отца Гвидо Треццани, «многие из нас испытывают неприятные чувства из-за поведения части населения. Помимо преступников и убийц, которые всё это устроили, показала себя целая масса обычных людей, которые последовали за мародерами: мужья, жены, бабушки, дедушки и дети ходили по улицам и грабили магазины и супермаркеты с улыбкой на лице, словно говоря: «Почему бы и нет? Все так делают». Это вызвало у остального населения много грусти и горечи».