Бернини: Туринская плащаница и образ Воскресшего

Гениальный дар и глубокая вера Джованни Лоренцо Бернини нашли отражение в его последнем творении — мраморном бюсте «Спаситель мира» (Salvator Mundi), который сегодня хранится в римской базилике Св. Себастьяна вне Стен. Эта скульптура, созданная незадолго до смерти мастера, имеет удивительное сходство с образом на Туринской плащанице, что открывает перед нами новую грань творчества великого барочного скульптора.

Созданный Бернини в 1679 году, на 82-м году жизни, этот бюст стал не только итогом его творчества, но и глубоко личным выражением духовного благоговения. Мастер называл его своим самым любимым произведением и завещал его королеве Швеции Кристине. После её смерти скульптура перешла во владение Папы Иннокентия XI, а затем оказалась в коллекции семьи Одескальки. Однако в XVIII веке её след был утерян.

После десятилетий поисков бюст был найден в 2001 году в укромной нише францисканского монастыря, расположенного у катакомб Св. Себастьяна на Аппиевой дороге. Скрытая от глаз, эта мраморная скульптура Спасителя была как бы заключена в тишину времени, ожидая своего возвращения. Прекрасный лик, обрамлённый вьющимися волосами и покровом, поражает живостью, создавая ощущение, что мастер запечатлел не просто образ, а настоящий момент присутствия.

В 2016 году фотограф и искусствовед Даниела ди Сарра, исследуя бюст в базилике Св. Себастьяна, заметила поразительное сходство лика с изображением на Туринской плащанице. Её последующий анализ подтвердил это совпадение: форма носа, следы ударов, форма бровей. Чтобы убедиться в точности совпадений, она наложила прозрачное изображение Лика с Плащаницы в масштабе 1:1 на бюст и была потрясена: черты совпадали с удивительной точностью. В интервью Vatican News она поделилась своими выводами, предположив, что Бернини создал скульптуру Христа, используя образ реликвии.

Бернини создал не просто бюст Христа, а образ Воскресшего, утверждает искусствовед. Пропорции руки остаются загадкой: возможно, скульптор задумал её для восприятия с нижнего ракурса. Положение Его руки — не благословение, а жест, который можно трактовать как «noli me tangere» («Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшёл к Отцу Моему» (Ин 20,17)), как бы повторяя запрет, который Иисус адресовал Марии Магдалине.

Даниэла ди Сарра отмечает: «Образ Плащаницы неоднократно появлялся в творчестве Бернини». Отголоски этой темы присутствуют в статуе святой Вероники в базилике Святого Петра, созданной его учеником под его руководством, утверждает искусствовед. Полотно с Ликом Христа, развевающееся в руках святой Вероники, может напоминать туринскую реликвию.

По словам искусствоведа, в XVII веке Туринская плащаница стала объектом всеобщего интереса. Это время также отмечено множеством её копий, а королева Кристина Шведская в 1656 году лично посетила реликвию, что, возможно, повлияло на самого Бернини.



Источник: русская служба Vatican News