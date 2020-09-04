Бенедикт XVI, возможно, станет самым пожилым Папой в истории

Папа на покое Бенедикт XVI перейдет 5 сентября черту, когда ему исполнится 93 года и 141 день. Таким образом, он может стать самым пожилым Римским понтификом в истории. При этом «абсолютным рекордсменом» в этой области Йозеф Ратцингер признан не будет, поскольку длительность жизни некоторых его предшественников точно не известна, передает Благовест-инфо со ссылкой на kath.ch — сайт Католической Церкви в Швейцарии.

К настоящему первое место по долгожительству среди Римских Пап занимает Лев XIII (Винченцо Джоакино Раффаэле Луиджи Печчи, 1810-1903), который прожил 93 года и 140 дней. Римскую кафедру он занимал с 1878 года до своей смерти. По мнению ряда историков, кардинал Печчи был избран понтификом, поскольку обладал слабым здоровьем – выборщики полагали, что он станет «переходным Папой». Однако, вопреки прогнозам, понтификат Льва XIII продлился 25 лет.

Самым старым иерархом, занимавшим Римский престол, традиционно читается Папа Агафон, уроженец Сицилии. По преданию, в 678 году по РХ, когда он был избран Папой, ему было 103 года, а скончался он в 681 году в возрасте 105 лет. Однако многие историки считают сведения о столь великом возрасте понтифика не более чем легендой.