Белый дом украсили к Рождеству (ФОТО)

В прошлый понедельник — в самом начале Адвента — первая леди США Джилл Байден продемонстрировала журналистам праздничное убранство Белого дома — он уже засиял рождественскими огнями. Официальная рождественская елка Белого дома – центральный элемент праздничного сезона – имеет высоту 18,5 фута (5,6 метров) и размещена в Голубой комнате.

По сообщению Интерфакса, более 150 волонтеров из разных штатов в течение недели украшали резиденцию президента США. Они разместили почти 80 елок и 25 венков, а также использовали более 83,6 тыс. огоньков.

Главную елку установили в центре овального кабинета. И украсили её сине-золотистыми игрушками. Каждая из комнат имеет свою цветовую гамму праздничных композиций, которые каждый год выбирают лучшие декораторы США.

Супруга президента отметила, что в качестве главной темы декораций этого года выбрали девиз: «Мы, народ!»

«Мы, народ» — отсылка к Конституции США, где в преамбуле написано: «Мы, народ Соединенных Штатов, в целях образования более совершенного союза, утверждения правосудия <…> провозглашаем и устанавливаем настоящую Конституцию для Соединенных Штатов Америки».

Ранее сообщалось, что в Белый дом доставили рождественскую елку. Праздничное дерево привезли к зданию на зеленой повозке с рождественскими венками. Его по традиции встретила первая леди США. В этом году в Белый дом доставили 20-летнюю ель, ставшую победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок. В Вашингтон дерево высотой более 5,6 м прибыло из Пенсильвании.

«За последние два года я посетила почти 40 штатов — от сельской местности до больших городов. Американцы, которых я встречала, снова и снова показали мне душу нашей нации», — сказала Джилл Байден.

По ее словам, каждая комната в Белом дома украшена по-особому: главная рождественская ель размещена в Голубой комнате, в Красной комнате установлены «башни из свечей», украшенные любимыми цветами Джилл Байден — орхидеями.

Над камином, по традиции, развешаны носки для подарков.

В Белом доме также можно увидеть пряничный домик, который сделан из 20 песочных коржей, 30 пряничных коржей, более 10 кг шоколада и почти 20 кг глазури.

В прежние годы супруги президентов тоже уделяли много внимания подготовке интерьеров к Рождеству, а традицию выбирать тему для оформления основала жена Джона Кеннеди Жаклин, пишет AIF.ru.