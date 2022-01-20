Бельгийский кардинал о четырех направлениях церковной реформы

Кризис, который переживает Церковь, — это ситуация, в которой «она осознает, что мир уже не такой христианский, каким он был на протяжении 16 веков», — сказал бельгийский кардинал Жозеф де Кессель, которого цитирует Vatican News.

По словам архиепископа Мехелен-Брюссельского, необходимую реформу невозможно провести быстро, она растянется на несколько лет. «Ecclesia semper reformanda. Это непрерывная работа», — сказал он в эфире национального телеканала La Une.

Иерарх обратил внимание на четыре приоритетных направления необходимых изменений. Во-первых, принять реальность: не стоять в оппозиции к обществу, которое больше не является, увы, христианским. Второе — духовное обращение: «капитальный ремонт» структур, связанных с сущностью веры. «Чтобы присутствовать в секуляризованном мире, Церковь должна вернуться к своему Истоку. У нас есть сокровище. Через наше свидетельство и поведение мы можем принести миру это великое сокровище веры в Бога», — сказал кардинал де Кессель.

Третье направление изменений — уход от «рефлекса идентичности». «Социальные вопросы, которыми занимается Папа Франциск: миграция, экология, бедность — это вопросы, по сути, христианские. Нам нужен дух, открытый миру и участие в великих задачах человечества», — сказал примас Бельгии.

Наконец, четвертое направление перемен – это смирение: смиренная Церковь, не желающая навязываться, но присутствующая и близкая к людям.