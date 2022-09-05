Беатификация в Риме: улыбка, передающая благость Господа (+ ФОТО)

В воскресенье 4 сентября Папа Франциск совершил в Ватикане торжественную Мессу, на которой причислил к лику блаженных Слугу Божьего Иоанна Павла I, вошедшего в историю как «улыбающийся Папа». Отныне Церковь будет ежегодно вспоминать за литургией Папу Лучани 26 августа, в память о дне, когда в 1978 году он стал 263-м Преемником апостола Петра. Передает русская служба Vatican News.

На ватиканской площади Папе сослужили более 500 священников, епископов и кардиналов в присутствии 25 000 верующих; на фасаде базилики был открыт гобелен с портретом новоблаженного, написанный китайским художником-гиперреалистом Янь Чжаном.

В своей проповеди Святейший Отец отметил, что Папа Лучани жил «с радостью Евангелия, без компромиссов, возлюбив до конца»; он «воплощал в себе нищету ученика, которая заключается не только в отстранении от материальных благ, но прежде всего в преодолении соблазна поставить себя в центр и искать собственной славы». Этот кроткий и смиренный пастырь всегда подражал Христу и считал себя «подобным праху, на котором Бог соизволил что-то начертать». Господню благость Папа Лучани умел передавать улыбкой, сказал Святейший Отец: «прекрасна Церковь с радостным ликом», Церковь, которая никогда не закрывает свои двери, не жалуется и не таит обиды, не сердится и не страдает ностальгией по прошлому.

Папа сослался на Евангелие дня, в котором Иисус обращается к последователям с высоким требованием: чтобы стать учеником Христа, необходимо любить Его больше, нежели своих близких, нужно нести свой крест и отрешиться от земных благ (см. Лк 14,25-33). Многие, отметил Папа, были очарованы словами и чудесами Учителя и видели в нём надежду на своё будущее: именно это «происходит и теперь, особенно во времена личного и общественного кризиса, когда мы становимся более уязвимыми». «Мы полагаемся на тех, кто с ловкостью и хитростью, пользуясь страхами общества», обещают решение проблем, но на самом деле «желают умножить свою популярность и власть, значимость и способность иметь всё в своих руках».

Однако Божий стиль крайне отличается от стиля таких людей, подчеркнул Епископ Рима: Господь не никогда не пользуется нашими нуждами и слабостями, не хочет никого обольщать обманом и не заинтересован в бескрайних толпах. «Напротив, Он, кажется, переживает, когда люди следуют за ним с эйфорией и лёгким энтузиазмом». Христос просит каждого человека тщательно разобраться в истинных причинах следования за Ним и в последствиях, к которым это приводит. Жизнь христианина зиждется на подражании Христу в несение креста, в самоотдаче другим, в щедрой и милосердной любви. Поэтому мы не можем ничего ставить выше любви Распятого, возлюбившего нас без меры. Цитируя Папу Лучани, Святейший Отец отметил, что Божья любовь к человечеству никогда не затмевается: она освещает даже самые тёмные ночи, ведь «мы являемся объектами немеркнущей любви Бога».

«Поэтому, глядя на Распятие, мы призваны к высоте этой любви, – призваны очиститься от искаженных представлений о Боге и от замкнутости, любить Его и других людей в Церкви и в обществе, даже тех, кто мыслит иначе, включая врагов. Любить, даже если это стоит жертвенного креста, молчания, непонимания, одиночества, препятствий и преследований».

Святейший Отец призвал верующих стремиться к высоким целям, рисковать, а не довольствоваться поверхностными вещами, потому что «если из-за страха потерять себя мы откажемся от самоотдачи», то оставим незавершёнными «отношения, работу, возложенные на нас обязанности, мечты и даже веру»; в итоге мы будем жить вполсилы, «так и не сделав решающего шага, не взлетев, не рискнув ради добра, не посвятив себя другим». Напротив, Иисус просит нас жить по Евангелию, ибо только так можно жить полной жизнью, без компромиссов, – что и сделал Альбино Лучани, подчеркнул в конце проповеди Папа Франциск:

«Помолимся этому нашему отцу и брату, дабы он испросил для нас ‘улыбку души’, прозрачную, нелицемерную. Будем молиться его же словами о чём он и сам когда-то взывал: ‘Господи, прими меня таким, какой я есть, с моими недостатками и нуждами, но сделай меня таким, каким Ты хочешь меня видеть’.