Базилика Святого Марка вновь оказалась подтоплена из-за «высокой воды» в Венеции

Неожиданный подъем уровня моря, усугубленный сильным ветром, привел к подтоплению нижних, наиболее древних частей собора Святого Марка в Венеции. Как сообщает во вторник агентство ANSA, по словам смотрителя базилики, «ситуация драматическая».

«Мы опять оказались под водой. Притвор полностью затоплен. Если так пойдет дальше, затопит и внутренние капеллы», — приводит его слова агентство.

Типичный феномен «высокой воды» вернулся в Венецию после подъема уровня моря до 122 см. При считающихся критичными 130 см и, как говорят местные власти, из-за ошибочных прогнозов система защитных барьеров «Моисей», которая вошла недавно в действие на экспериментальной основе, не была приведена в действие. Всего ожидается подъем уровня воды до 145 см.

Во всей Италии объявлено предупреждение о непогоде, которая может продлиться до воскресенья. В наибольшей степени под ударом стихии оказались Венето, где сообщается о множественных сходах оползней в горах, Фриули-Венеция-Джулия, Эмилия-Романья, а также южные Кампания и остров Сицилия. Сильные дожди, сопровождающиеся ураганными порывами ветра, идут в центре и на юге Апеннин, где сообщается о разливах и подтоплениях. На севере снег выпал даже на небольших высотах 600-800 м. В Лацио, где во вторник объявлен наивысший «красный» уровень метеопредупреждения, под контроль взят уровень воды в Тибре.

Венеция пережила сильное наводнение чуть более года назад — в ноябре 2019 года. Тогда поврежденными, среди прочего, оказались византийские мозаики базилики Святого Марка, что потребовало вмешательства реставраторов. Ущерб городу оценивался властями до €1 млрд. Именно это происшествие привело к ускорению запуска «Моисея», который превратился в один из итальянских «долгостроев», пишет ТАСС.